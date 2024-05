El PS demana Govern distingir entre petits propietaris i grans tenidors al projecte de llei d'habitatge

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata crearà una Comissió d’Habitatge que servirà d’enllaç entre la societat civil i els polítics nacionals i comunals socialdemòcrates per posar en comú i treballar en solucions a curt, mitjà i llarg termini per pal·liar els efectes de la problemàtica de l’habitatge i exposar-les al Govern, el Consell General i altres àmbits d’actuació en la matèria. La Comissió té com a objectiu sumar esforços per afavorir l’accés a l’habitatge digne i la regulació de preus en aquest sector.

El president del partit, Pere Baró, i la primera secretària, Marta Pujol, han posat de manifest que es veu “amb bons ulls” l’anunci de noves mesures en habitatge per part de Demòcrates per Andorra, ja que moltes són propostes socialdemòcrates, però lamenten que s’anunciïn tard, sense consensuar i de manera ineficaç. En aquest sentit, han posat exemples com el Pacte d’Estat d’habitatge o taula de treball –que ha fracassat perquè no s’ha mantingut el diàleg per part del Govern-; el Ministeri d’Habitatge –que no treballa amb la precisió i dedicació concreta per resoldre el problema més greu de la nostra societat, perquè ni tan sols és un ministeri exclusiu i és una cartera més de la ministra Marsol-; o la creació del registre de la propietat, la definició de preu assequible i l’Índex de preus de referència -que van ser aprovades en seu parlamentària, però no s’han començat a treballar per part de l’executiu-; entre altres.

Baró i Pujol també han subratllat que una de les propostes socialdemòcrates que és imprescindible tenir en compte en la problemàtica de l’habitatge i que el Govern i els grups que li donen suport no volen aplicar és la diferència entre petits propietaris i grans tenidors. Els PS considera que aquesta distinció s’ha de tenir en compte perquè les noves mesures no afectin propietaris que “hagin invertit els estalvis en béns immobles” i protegeixi els que hi fan negoci amb l’especulació.

Preguntes al Govern sobre la “trampa del fill”

El president del partit i conseller general Pere Baró ha entrat avui també a Sindicatura una bateria de preguntes escrites sobre el seguiment de l’article 2.4.b) de la Llei 24/2023, del 28 de novembre, de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges, que sovint es fa servir per cometre una irregularitat popularment coneguda com la “trampa del fill”.

En aquest sentit, el conseller general socialdemòcrata ha sol·licitat al Govern conèixer quantes consultes ha rebut el Departament d’Habitatge amb referència a aquesta problemàtica, quantes han estat fetes per arrendataris i quantes per arrendadors; quants expedients s’han obert des de l’entrada en vigor de la llei, quants han estat sancionadors i quin ha estat el seguiment d’aquests expedients.