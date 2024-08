El PS planeja una reunió amb Illa per parlar d'Andorra un cop sigui president de la Generalitat

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata (PS) està planejant una reunió amb Salvador Illa per discutir qüestions relacionades amb Andorra un cop sigui investit com a president de la Generalitat de Catalunya.

Els membres del PS, Pere Baró i Pere López, ja es van reunir amb l'actual líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) el juliol de 2022. Baró ha declarat a aquest diari que el PS té la intenció de retrobar-se amb el PSC per abordar temes de col·laboració entre Catalunya i Andorra.

La nostra idea és que un cop estigui tot fet, li enviarem una carta felicitant-lo, i a partir d'aquí mirarem de fer una reunió amb ell un cop sigui president de la Generalitat ” Pere Baró Conseller Socialdemòcrata

La incògnita de Puigdemont

La investidura de Salvador Illa ha seguit el previst malgrat la desaparició de l'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, que ha desaparegut una vegada més i està en cerca i captura pels Mossos d'Esquadra.

Un dispositiu especial anomenat "Operación Jaula" intenta localitzar el dirigent de Junts, i fins ara ja ha estat detingut el propietari del vehicle en què Puigdemont hauria fugit.

La investidura de Salvador Illa

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha iniciat aquest dijous el seu discurs d'investidura reclamant "l'aplicació àgil, ràpida i sense subterfugis" de la llei d'amnistia. De fet, ha exigit "respecte al legislatiu, que ha manifestat de manera clara, explícita i inequívoca la seva voluntat de normalització plena" a Catalunya.

"Catalunya ha de mirar cap endavant"

El Ple d'investidura d'Illa ha començat aquest dijous a les 10:00 hores, tal com estava previst, malgrat la incertesa sobre la seva celebració, ja que planava l'amenaça de la seva suspensió en cas que Puigdemont fos detingut i posat a disposició judicial.

Salvador Illa ha proclamat que "Catalunya ha de mirar cap endavant, no pot perdre el temps, ha de comptar amb tothom", i s'ha compromès a "treballar per fer possible el restabliment íntegre de la totalitat dels drets polítics de tots els ciutadans i les formacions polítiques" a Catalunya.

Catalunya és una nació oberta, plural i diversa, que s'implica en la construcció d'una Espanya plurinacional, una Europa Federal i que influeix i participa tant com pot ” Salvador Illa Candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya

El líder del PSC també ha defensat l'aplicació de la vigent "llei d'amnistia aprovada fa uns mesos pel Congrés". Finalment, ha agraït a ERC i Comuns Sumar els quals han estat esmentats com els seus "interlocutors preferents" en aquest nou període polític.