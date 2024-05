Punjabi no té intenció de dimitir i diu que mai ha volgut apujar-se el sou unilateralment

Andorra la VellaResma Punjabi ha afirmat que no dimitirà. A RTVA, ha desvelat que el seu salari hauria passat dels 4.050 euros als 4.450 euros en la proposta de la nova graella salarial que va presentar al Consell, també defensa que els caps dels altres organismes cobren més que ella i que no ha volgut apujar-se el sou unilateralment.

“La polèmica s’ha generat perquè es va dir que ho feia unilateralment i això és fals” afirma Resma Punjabi.”Estem cobrant ara 4.050 i la proposta era 4.450, els inspectors cobren 2.770 i la proposta era 2.900, el sou dels inspectors està per sota del seu treball”

Punjabi critica que els caps de l'AQUA, Raonador del Ciutadà, Tribunal de Comptes i altres organismes independents de l'executiu cobren més que el cap de l'APDA. D'altra banda, Punjabi fa èmfasis en la independència de l'agència i afirma que veu millor fer una auditoria interna que no fer pública la informació, i afirma que "no pot ser que un òrgan polític tingui accés a documents que obrim".

També Punjabi critica que cobra un 42% menys que el seu predecessor, Joan Crespo "Nosaltres vam acceptar, el salari ja estava preestablert, és a dir es fan les assignacions i s'ha acceptat al pressupost al Consell General, posteriorment en mig del meu mandat ens van abaixar el sou" afirma Punjabi. La cap de l'APDA ha desvelat que cobra 4.050 euros.

"No és agradable perquè les propostes que estem fent a nivell de salaris estan relacionades amb la igualtat de gènere i les dones i les directives hem de treballar per tancar sostres de vidres. I també, una mica cansada de què es qüestioni la nostra formació, això amb el gènere masculí no passa" ha afirmat Punjabi d'una forma més emocional.

El precedent

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) ha estat objecte de crítiques l'última setmana arran la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents del Consell General on el síndic general, Carles Ensenyat, va explicar que des de Sindicatura es va aturar una proposta per un augment de sou de diversos funcionaris de l'APDA, el sou de la cap Resma Punjabi inclòs.

En un comunicat contundent l'APDA va titllar la informació de Sindicatura d'equivocada "imparcial, incorrecte i esbiaixada" i va mostrar el malestar entre el Consell i l'APDA. L'ens que dirigeix Punjabi ha argumentat que aquest augment és per combatre la bretxa salarial entre gèneres. Posteriorment, el Consell va demanar en favor de la transparència fer pública la informació.