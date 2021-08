La reforma a l'estadi Comunal podria començar el setembre del 2022

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquesta tarda la redacció del projecte per remodelar l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Des de la corporació es preveu que l'obra tingui un cost estimat de deu milions d'euros i disposi d'un total de 4.000 seients en una graderia, una planta d'aparcament per a 550 vehicles i sis carrils a la pista d'atletisme. L'empresa adjudicatària tindrà un termini de dotze setmanes per redactar l'avantprojecte de la reforma. La previsió del comú és que les obres puguin arrencar el mes de setembre de l'any que ve i que s'allarguin uns dos anys i mig.

De fet, tal com s'ha posat en relleu a la sessió de consell de comú celebrada aquest dimarts, la intenció és que la instal·lació estigui disponible per als Jocs dels Petits Estats que el país acollirà el 2025. Tal com s'ha esmentat l'equip que va guanyar el concurs d'idees, encapçalat per l'arquitecte Pere Cervós, disposarà ara de dotze setmanes per fer el projecte, que després haurà de validar el comú. Cal recordar que el concurs d'idees es va convocar el 2019 i que els plecs es van obrir el febrer del 2020. La pandèmia ha fet endarrerir el projecte, ja que fins al desembre de l'any passat no es va acordar el lliurament de premis. Tal com ha explicat Marsol, el projecte estava dimensionat per a una situació diferent de l'actual i per aquest motiu quan es va presentar el guanyador ja es va anunciar que s'obria un termini de reflexió. D'aquesta manera, es redueix la grada, que passa de les 9.000-10.000 places a les 4.000 i també es redueix l'aparcament de dues a una planta. La voluntat del comú és mantenir els sis carrils de la pista d'atletisme i també que el camp de futbol tingui les mides reglamentàries per si en algun moment s'hagués d'acollir algun partit internacional. Es vol mantenir el fet que la grada sobrevoli part de la carretera general i la plataforma d'accés a l'estadi cobrint una part del riu, ja que tal com ha explicat la cònsol major, es tracta d'una proposta que el que fa és apropar l'estadi a la ciutat. "Tots érem conscients que necessita una remodelació", ha destacat Marsol, una opinió que comparteix l'oposició tot i que discrepa de l'abast d'aquesta. Així, el conseller del PS+I Sergi González l'ha qualificat d'"incoherent i desmesurada". De fet González ha destacat que estan d'acord que cal una millora de les instal·lacions, però ha emfasitzat que "no és necessari un estadi d'aquestes dimensions", sinó una infraestructura "pràctica i funcional". També ha exposat que temen les conseqüències d'aquestes obres "de gran envergadura" que preveuen el sobrevol d'una carretera general i també la cobertura del riu. "Fem les coses amb coherència i seny", ha reclamat. La cònsol major ha respost que és "molt fàcil dir que és un estadi desmesurat" i que té riscos i ha lamentat que quan es tracta de "projectes importants és molt fàcil abstenir-se" però ha afegit que hi hauria d'haver un posicionament "a favor o en contra" i ha conclòs que l'oposició hauria d'haver fet "un gest de confiança", ja que "hi ha una reforma sobre la taula".

Marsol ha defensat la construcció de l'aparcament, ja que ha manifestat que no només donarà servei quan hi hagi competicions sinó que també entra en la política del comú de construir pàrquings fora del centre i facilitar l'estacionament als ciutadans que van a treballar a la parròquia.

González també s'ha interessat per les obres que ara com ara s'estan duent a terme per millorar la pista d'atletisme i tant Marsol com el conseller d'Esports, Alain Cabanes, han explicat que era un compromís amb la federació d'atletisme que venia de fa temps, i que es duen a terme perquè la remodelació de l'estadi encara tardarà a començar. El cost de les obres que ja s'estan fent és de 29.000 euros i ara queden petites partides per dur a terme altres arranjaments. I quant al perill expressat per González que ara es facin les obres i el propietari decideixi no renovar el contracte de lloguer, Marsol ha respost que l'espai està reservat per a equipaments i que la propietat no hi pot construir, amb la qual cosa no hi hauria d'haver problemes.

Centre de la bicicleta

D'altra banda, en la sessió de consell de comú celebrada aquest dimarts s'ha acordat l'adjudicació de les obres per adequar el centre interactiu de la bicicleta a Construccions Modernes per un import de 757.864 euros. Cal recordar que el projecte museogràfic ja va ser aprovat el mes de juny. Les obres han de tenir una durada de sis mesos amb la qual cosa, tal com ha explicat Marsol, és previst que cap a la primavera de l'any que ve puguin estar enllestides. El cònsol menor, David Astrié, ha incidit en el fet que aquest espai "té la vocació de ser atractiu" per a la parròquia o per al país i ha afegit que d'aquestes característiques n'hi ha pocs al món. Des de l'oposició s'han abstingut a aquesta adjudicació i han tornat a mostrar els dubtes sobre el projecte, ja que tal com ja van remarcar al mes de juny troben a faltar un pla director que marqui el projecte. "Anem venuts", ha destacat Carmona, que ha recordat que es fa una inversió important. Marsol ha recordat que el projecte està previst en 1,5 milions i que s'està en aquesta xifra.

Horaris de les terrasses

En la mateixa sessió de consell de comú també s'ha aprovat un canvi a l'ordinació que regula la instal·lació de les terrasses amb l'objectiu d'afavorir la convivència entre els negocis i els veïns. A partir d'ara els negocis de restauració podran tenir la terrassa oberta al públic entre les vuit del matí (abans de l'horari actual) i dos quarts d'una de la matinada i, per tant, l'horari de tancament s'avança mitja hora. La consellera de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans, Letícia Teixeira, ha destacat l'increment de terrasses que hi ha hagut a la parròquia darrerament, moltes lligades al fet que s'hagin fet zones per a vianants.