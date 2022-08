La FAN acomiada la millor nedadora de la història d'Andorra

Andorra la VellaActe emotiu el que s'ha viscut aquest matí a la Sala Manel Cerqueda d'Andbank, on la Federació Andorrana de Natació ha volgut acomiadar Mònica Ramírez, que penja el casquet després de 15 temporades a l'elit. "És un dia molt especial, perquè mires tot el que ha fet la Mònica, i no hi ha dubte, és la millor nedadora de la història del país" ha afirmat el president de la FAN, Joan Clotet, qui en nom propi i de la federació ha agraït la trajectòria de l'atleta que ha representat el país en 33 competicions internacionals entre els quals destaca els Jocs Olímpics de Londres. Clotet ha obert la porta a què Ramírez continués vinculada amb la FAN i ha declarat que "ens agradaria poder continuar comptant amb tu", guant que la nedadora ha recollit i ha afirmat que "crec que puc aportar la meva experiència per als nedadors més joves". L'acte ha estat conduït pel subdirector general de banca d'Andbank, Josep Maria Cabanes, que ha lloat la figura de l'esportista i l'ha posat d'exemple i referent per als més joves. A la sala també hi havia la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, així com el secretari d'estat Justo Ruiz.

Visiblement emocionada, Ramírez ha llegit un comunicat en què ha començat agraint als seus pares i als seus entrenadors, Enric Claret i SergioRayo, haver aconseguit crear el llegat que deixa. No es pot oblidar que en aquests 15 anys ha batut més d'una cinquantena de rècords d'Andorra i actualment encara ostenta 13 plusmarques nacionals. "La Covid-19 em va donar una oportunitat laboral que no podia desaprofitar, i sent infermera, era molt complicat poder entrenar i treballar, tenint les hores de descans necessàries. Ho he fet durant dos anys, però arriba un moment que el cos i el cap diuen prou" ha explicat Ramírez. No obstant això, ha deixat clar que "continuaré nedant, però d'una altra manera, i ara podré fer altres esports com el ciclisme, que fins ara no tenia temps".

La nedadora ha recordat alguns dels moments més emotius que ha viscut a la piscina i n'ha destacat dos: el campionat d'Espanya que va guanyar i la medalla obtinguda en els Jocs dels Petits Estats de Mònaco. Sobre la darrera competició, Ramírez ha dit que "quan vaig acabar de nedar, em vaig posar a plorar perquè evidentment, era l'última". Quant al nivell, l'atleta ha afirmat que "ha pujat molt i ara sempre tenim algú que ens representa i això és molt important". Finalment, Ramírez ha afirmat que "si no hagués nascut a Andorra, no hauria tingut les oportunitats que he tingut de competir a nivell internacional".