Alberto Iñurrategi, convidat al Dia Internacional de les Muntanyes

OrdinoL'alpinista basc Alberto Iñurrategi serà el convidat per celebrar el Dia Internacional de les Muntanyes, acte que tindrà lloc el dilluns 13 de desembre a les 21 hores a l'Auditori Nacional. Iñurrategi compartirà la seva experiència vital i la seva particular visió de l'alpinisme a la conferència i projecció titulada 'Elogi del fracàs'. Es tracta de la primera vegada que l'esportista visita Ordino esponsoritzat per Ternua i ho fa gràcies a la col·laboració de Viladomat Esports, que organitza conjuntament amb el comú aquesta celebració internacional a Andorra.

Els alumnes de secundària dels tres sistemes educatius tindran l'oportunitat de trobar-se amb el convidat el mateix dilluns 13 de desembre, a les 15 hores, a l'Auditori Nacional. La sessió organitzada amb la col·laboració del ministeri d'Educació i la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU) posa el focus en la muntanya, vista com un vincle de solidaritat i no només un repte d'èxits esportius.

Iñurrategi és un alpinista experimentat que tot i haver coronat catorze vuit mil, reflexionarà sobre aspectes més profunds i personals del muntanyisme. La importància relativa d'assolir el cim vers el camí són alguns dels temes que tractarà a la sessió nocturna en la seva xerrada. El públic podrà participar i intercanviar la seva opinió amb l'alpinista. La reserva de localitats per assistir-hi ja està operativa a l’enllaç: https://www.4tickets.es/comuordino/public/janto/