Alta afluència de turistes a l'eix comercial però poques compres

Andorra la VellaSens dubte, aquesta és una Setmana Santa de les més atípiques que es recorda pel que fa a mobilitat. El ministre portaveu, Eric Jover, anunciava a mitjans d'aquesta setmana la represa de la circulació entre Andorra i Espanya, afavorint així l'arribada de visitants i la possibilitat que els residents poguessin viatjar per territori espanyol durant aquesta festivitat.

Des del primer dia festiu, les dues fronteres del país han estat registrant llargues cues tant d'accés com de sortida. En un primer moment, les majors aglomeracions es van registrar a la sortida del Pas de la Casa en direcció França, però la jornada de dissabte està provocant retencions d'entrada al país pel costat espanyol que gairebé arriben a la Seu d'Urgell.

Precisament, la imatge de turistes fent cua als seus vehicles es trasllada a l'eix comercial d'Andorra. Durant aquest dissabte al matí s'ha pogut veure una gran afluència de persones a les avingudes Meritxell i Carlemany. Es tracta, doncs, d'una de les situacions més desitjades pels comerciants de la zona. Tot i això, malgrat que asseguren que s'ha notat aquest augment de turisme, lamenten que no vagi acompanyat d'una despesa econòmica i, per tant, asseguren que moltes de les persones arriben al país per desconnectar i fugir de la seva residència en comptes de fer despesa.

En tot cas, Andorra està vivint una arribada de turisme aquest cap de setmana que setmanes enrere ja donava per perduda. La majoria de sectors s'estan beneficiant d'alguna manera o altra d'aquesta situació, sigui per compres als comerços o reserves d'última hora als hotels. En aquest sentit, cal recordar que dijous s'estimava que l'ocupació hotelera durant aquests dies se situaria en el 10%, tenint en compte que només al voltant del 20% dels establiments hotelers estan donant servei.