L'ocupació hotelera per Setmana Santa es manté en un 10% tot i l'obertura de la mobilitat

Andorra la VellaL'anunci de l'obertura de la mobilitat entre Espanya i Andorra ha portat poc moviment als hotels del Principat durant aquest dijous. De moment, pocs turistes catalans i espanyols han trucat per fer una reserva als pocs establiments hotelers que estan oberts (al voltant d'un 20%), mentre que, per contra, alguns turistes francesos han hagut de cancel·lar l'estada a Andorra o avançar la tornada a causa de les restriccions que es van anunciar aquest dimecres des del país veí del nord. Així, es manté –i fins i tot ha baixat una mica a conseqüència d'això– el 10% d'ocupació hotelera previst per aquestes vacances de Setmana Santa. "Esperem més afluència dissabte o diumenge, i així els hotels que estan oberts intentaran aprofitar-ho al màxim que puguin, però ara mateix tenim poques reserves i més cancel·lacions de francesos", ha explicat el director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol.

Amb aquesta situació, no està previst que cap dels hotels que està tancat obri ni a curt ni a mitjà termini. "De moment la reobertura de la mobilitat ens afectarà poc, però de cara al futur és una bona notícia, ja que el govern espanyol ha decidit que els seus ciutadans puguin sortir del país encara que hi hagi restriccions internes, així que voldríem que aquesta fos la línia a seguir, perquè ens permetria augurar que, de cara als mesos de maig i juny, es puguin reobrir alguns hotels que ara estan tancats", ha afirmat Pujol. En aquests moments, però, els hotels del país estan només en fase de comunicar la novetat, perquè des d'Espanya no hi ha cap comunicat oficial de la mesura, ha assegurat la UHA.