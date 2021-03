Moncloa rectifica la Generalitat i permet la mobilitat entre Andorra i qualsevol punt d'Espanya per Setmana Santa

Andorra la VellaQualsevol resident de l'Estat espanyol pot venir a Andorra a fer turisme per Setmana Santa i viceversa, qualsevol resident al Principat pot anar a de vacances a qualsevol indret de la geografia espanyola, també, és clar, de Catalunya. L'únic requisit és que ha de complir les restriccions que estableixin les autoritats de la destinació escollida. L'anunci, fet aquest dimecres pel ministre portaveu, Èric Jover, obre les portes a l'arribada de turistes catalans i espanyols durant la Setmana Santa. La nova mesura arriba arran d'una “reinterpretació” de la normativa que les autoritats espanyoles han fet arribar a les andorranes i que, per tant, per competències, deixa en paper mullat la resolució aprovada aquesta setmana per la Generalitat catalana, que prohibia la mobilitat més enllà de l'Alt Urgell.

Andorra podrà rebre turistes procedents d'Espanya durant aquesta Setmana Santa. Jover ha exposat que les autoritats espanyoles han canviat la interpretació de la norma de mobilitat internacional. Per tant, qualsevol resident de l'estat espanyol podrà accedir a Andorra, complint les mesures sanitàries i les restriccions del Principat i també a l'inrevés. Així, qualsevol resident andorrà podrà accedir a Espanya respectant les restriccions de la comunitat autònoma en qüestió. Aquest canvi d'interpretació de la mobilitat internacional espanyola també afecta Catalunya. "Un ciutadà andorrà podrà anar a qualsevol localitat de Catalunya o Espanya i un cop arribi a la destinació haurà de complir les restriccions de lloc", ha declarat Jover, qui ha afegit que les fronteres sempre han estat competència de l'estat espanyol i que en aquests moments, el govern espanyol ha fet aquest canvi d'interpretació.

Jover també ha comentat que per respecte i cooperació amb la Generalitat han comunicat aquest canvi al grup de treball que tenen amb les administracions catalanes. En aquest sentit ha refermat que les restriccions de mobilitat interna de cada comunicat autònoma no afecten la mobilitat internacional. De fet, aquest canvi d'interpretació per part del govern espanyol va associat a tota la mobilitat internacional i no només a Andorra i la vigència "anirà marcada per les decisions de les autoritats" de l'estat veí del sud, ha manifestat Jover, qui també ha volgut deixar clar que la situació actual és molt canviant pel que fa a les polítiques públiques i que s'haurà de fer un seguiment de l'evolució.

Tot i així, sobre aquest canvi, el portaveu de l'executiu ha manifestat els ciutadans andorrans no podran circular de manera inconnexa per tot el territori espanyol, sinó que hauran de tenir un destí fix i una motivació i "no podrem fer circulacions canviants de manera inconnexa".

La reinterpretació de la normativa per part de les autoritats espanyoles arriba 48 hores després que el Govern català rectifiqués la seva normativa sobre mobilitat. El DOGC publicat diumenge aclaria que els catalans que pernoctessin a l'Alt Urgell tenien igualment prohibit l'accés a Andorra. El text corregia la darrera publicació, de 26 de març sobre la pròrroga de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmica de la pandèmia de Covid 19. “S'ha observat que s'ha produït una errada al text de la Resolució de 26 de març”, diu el text. A l'apartat 2.1 k de la Resolució, on hi diu “desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris”, hi ha de dir “per part de les persones amb residència habitual en un municipis d'aquests dos territoris”. Aquesta rectificació tancava, fins aquest dimecres, la porta a l'entrada a Andorra de turistes catalans, que obtenien la condició de residents si pernoctaven en algun establiment alturgellenc.