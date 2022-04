Andbank patrocina Irineu Esteve

Escaldes-EngordanyAndbank i Irineu Esteve, que acumula diverses victòries com a esportista professional i ha participat en nombroses competicions a través de la Federació Andorrana d'Esquí, han presentat el conveni pel qual acorden el patrocini de l'entitat al fondista per dues temporades, fins al 2023. El sotsdirector general de Banca País de l'entitat, Josep Maria Cabanes, i l'esportista han formalitzat la signatura a la seu central d'Andbank.

"Estem molt contents de donar suport a l'excel·lent professional que és l'Irineu" ha comentat Cabanes, afegint que "fa molt temps que patrocinem la secció d'esquí de fons de la federació, però volíem fer palès la nostra confiança en la persona d'aquest esportista que és un bon referent i un gran exemple per al nostre país."

Per la seva banda, Esteve ha declarat que és un honor poder tenir el suport d'una entitat com Andbank. "Suposa un estímul per poder continuar amb el treball que vam iniciar fa uns anys i que seguirem en la mateixa línia per assolir els millors resultats", ha indicat.

Esteve, que a principi de temporada va patir una pneumònia que el va aturar durant un mes, ha acabat la temporada en un molt bon físic, gràcies al treball en equip que aplega als membres de la federació, entrenadors i tècnics, i al model de treball que els fa obtenir una millora constant.

A més del seu suport a Esteve, Andbank col·labora amb l'esport andorrà a través del Comitè Olímpic Andorrà (COA), de l'equip d'esquí de fons de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), de la Federació Andorrana de Natació (FAN) i de la popular prova ciclista la 'Purito' Andorra.