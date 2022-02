Andorra acomiada el Mundial de Triatló d'hivern

Sant Julià de LòriaLa segona edició del Mundial de Triatló d'hivern ja és història. Al llarg dels darrers quatre dies la Cota 2.000 de Naturland s'ha convertit en el centre neuràlgic de les competicions tant en aquesta modalitat com en la de duatló d'hivern. La plaça de la Germandat ha sigut el punt, tal com va passar en la inauguració, on s'ha realitzat el comiat dels Mundials. El secretari d'estat d'Innovació, Marc Galabert, ha exercit com a portaveu de l'executiu i ha remarcat que "s'ha fet una gran feina". En aquest sentit, Galabert ha dit que "darrere d'aquest campionat hi ha una feina de molts mesos feta conjuntament des del Govern, el comú i Naturland".

Al seu torn, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha destacat que des de la parròquia "estem treballant per tal que l'esport pugui ser un dels motors de reactivació econòmica" i ha afegit que "tindrem més competicions com el mundial de trial, que ja és una tradició i amb tota probabilitat una prova de BTT". El cònsol major ha lloat també "la gran feina que han fet els treballadors de Naturland" i ha refermat l'aposta per homologar les pistes de l'estació laurediana per tal d'acollir proves de competició. Finalment, el secretari general de la Federació Internacional de Triatló, Antonio Fernández, ha destacat "la bona feina que s'ha fet des d'Andorra en aquesta segona edició, que ha millorat l'anterior" i ha deixat la porta oberta a què en el futur es puguin celebrar més proves.