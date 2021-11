Andorra es compromet amb la protecció dels boscos

Andorra la VellaAndorra s'ha adherit a la declaració sobre boscos i l'ús del sòl que ha impulsat la presidència anglesa en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, COP26, que s'està celebrant a Glasgow. Un text que encoratja als estats, de manera col·lectiva, a reforçar els compromisos en matèria de protecció dels boscos i accelerar la reforestació, augmentar el finançament i la inversió, a compartir accions en favor de la producció i consum sostenibles i a donar suport a les comunitats locals i propietaris de terra.

L'objectiu de la declaració, de caràcter voluntari i no vinculant, a la qual s’han adherit més de 100 països, és aprofitar l'impuls de la COP26 per reiterar els compromisos existents sobre la matèria i avançar des del multilateralisme en la protecció i la restauració dels ecosistemes naturals, pas imprescindible per mitigar els efectes del canvi climàtic.

En la seva declaració telemàtica, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la importància dels boscos a Andorra ja que representen el 40% de la superfície del territori del país. Tal com ha expressat el cap de Govern, els boscos "formen part de la nostra història i de la nostra identitat". En aquest sentit, Espot també ha assenyalat la importància de protegir aquests espais naturals perquè són "essencials per a la biodiversitat i són el nucli de models de desenvolupament sostenible".

La delegació andorrana, representada per l'ambaixador del Principat al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i a la República d'Irlanda, Carles Jordana, i el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, també ha participat en l'acte sobre el compromís global del metà, coorganitzat per Estats-Units i la Unió Europea, on ha donat suport a l'objectiu de reduir conjuntament un 30% el 2030 amb relació al 2020. Aquest compromís internacional adoptat per un centenar de països permetrà accelerar la reducció efectiva de gasos d'efecte hivernacle.Cal recordar que la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, participarà en la reunió d'alt nivell per a ministres de Medi Ambient, entre el 9 i l'11 de novembre. El cap de Govern, Xavier Espot, ha cancel·lat la seva presència en la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, després que les autoritats sanitàries determinessin que el gabinet ministerial romangués en vigilància passiva pel contacte amb un positiu en Covid-19.