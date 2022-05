Andorra es queda sense el Mundial del 2027 d'esquí

No ha pogut ser. En la primera temptativa que Andorra es presentava per acollir un mundial d'esquí, el Principat no ha aconseguit que la FIS els encomanés l'organització de l'edició del 2027, que ha recaigut finalment en l'estació suïssa de Crans Montana. El hall de l'Illa Carlemany s'havia vestit de gala aquesta tarda, esperant que fos l'hora assenyalada, dos quarts de vuit, on des del sopar de gala de la Federació Internacional d'Esquí s'anunciava l'organitzador del Mundial del 2027. Una pantalla gegant, un taller de pinta cares d'Andorra i un centenar de persones, entre les que hi havia la ministra Sílvia Riva, el secretari d'estat Justo Ruiz, els esquiadors Joan Verdú, Cande Moreno i Roger Puig, esperaven el veredicte.

"He estat en totes les pistes, i a nivell tècnic i organitzatiu, estem al nivell de qualsevol dels altres candidats" ha afirmat Verdú que ha admès que, un cop anunciat el resultat, "hem tingut una baixada de moral". No obstant això, des de la candidatura que encapçala David Hidalgo, ja s'ha anunciat que el camí per acollir un mundial d'esquí no acaba aquí i optaran a l'edició del 2029. "S'ha fet una gran feina, tot i que sabíem que en ser la primera vegada que ens presentàvem era difícil" reflexionava Riva, que no ha dubtat en destacar el potencial del Principat i les noves opcions que s'obren de cara al 2029.