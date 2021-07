Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella preveu que passin més de 5.000 infants per l'aquaparc d'estiu ubicat a l'Estadi Comunal Joan Samarra. Aquesta xifra, suposaria un increment d'entre 1.000 i 1.500 nens i nenes respecte als 4.000 que hi va haver l'any passat, gràcies a les millores que s'han fet en aquesta tercera edició "amb uns inflables més impotents", tal com ha declarat el conseller d'Esports i de Joventut de la capital, Alain Cabanes.

En aquest tercer estiu consecutiu de l'aquaparc, des de la corporació es mostren molt satisfets per haver consolidat aquesta activitat que s'ha inaugurat aquest dimarts 6 de juliol i que estarà en funcionament fins al dissabte 21 d'agost. "Hem optat per posar quinze dies més d'activitats per aquest estiu", ha comentat Cabanes, afegint que l'aquaparc es trobarà obert de dimarts a dissabte, ja que "l'afluència més alta és amb els grups d'esports, d'activitats d'estiu i de guarderies". També ha comentat que per la festa major d'Andorra la Vella obriran excepcionalment el diumenge amb una tarifa simbòlica d'un euro, respecte als tres euros per infant que costen la resta de dies. L'horari és de 10 a les 14 hores i de les 15 fins a les 19 hores amb dos torns de dues hores al matí i dos torns a la tarda, per tal de desinfectar les instal·lacions entre cada torn. A més, enguany, el comú ha habilitat un sistema de reserves prèvies per garantir espai i limitar l'aforament. Així, tothom haurà de reservar hora a través de reserves.andorralavella.ad.

Com a novetat més destacada d'aquesta tercera edició, el conseller ha destacat un tobogan de dotze metres que és "un dels més alts que es fan per aquest tipus de parcs aquàtics". A banda, a la zona dels més petits s'ha instal·lat una piscina amb vaixells teledirigits i a la zona dels joves s'ha col·locat una pista de vòlei aquàtica. "En ser el tercer any, tenim més experiència i hem anat millorant el producte", ha manifestat Cabanes, qui ha comentat que hi ha al voltant de 6 o 7 activitats a cada espai amb un monitor per a cada una d'elles. A banda, per aquest estiu també s'ha instal·lat una piscina a la zona de gespa del Centre esportiu dels Serradells "perquè els més petits puguin gaudir de l'aigua" en una zona més tranquil·la, ha comentat el conseller.

Festa major d'Andorra la Vella

Pel que fa a la festa major d'Andorra la Vella, i després de les aglomeracions viscudes aquest passat cap de setmana al Roser d'Ordino, Cabanes ha assegurat que de moment es manté tot igual. En aquest sentit, ha declarat que com en qualsevol activitat esportiva, cultural o de lleure, presenten un protocol al ministeri de Salut perquè el validi. Tot i així, ha comentat que la incertesa del moment pot provocar que un protocol que es presenti avui, s'hagi de modificar i hagi de ser més estricte o més flexible en un futur. A més, també ha declarat que prenen nota del viscut al Roser d'Ordino perquè quan s'organitza un esdeveniment amb uns protocols, sempre pot passar que hi hagi més afluència de la prevista.