Andorra viu el GESX, el primer esdeveniment d'eSports al país

La MassanaEl GESX Andorra ja ha arrencat al Teatre de les Fontetes de la Massana. Després de la benvinguda que ha anat a càrrec primer de la cònsol major de la parròquia, Olga Molné, el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i del director del GES, Antonio Lacasa. Entre els assistents a la sala s'hi trobava la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Villarrubla i el secretari d'estat d'Esports, Justo Ruiz. A partir d'aquí, la primera taula rodona que ha servit per posar les bases perquè el Principat és un país eSport Friendly. En la mateixa, hi han pres part el secretari d'estat, Marc Galabert, el director de Retail Màrqueting d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, el CEO de Job and Play i president de l'Associació Andorrana d'Esports Electrònics, Sergio Segado, el responsable d'ANA Gaming, Eduard Piera, i tot plegat moderat pel CEO de Whath you play, Manel Guerrero.

Durant la seva intervenció, el Gallardo ha posat en relleu que "estem davant del primer esdeveniment al país d'eSports" i ha recordat l'impacte que va tenir Andorra durant la celebració del Global Esport Summit el passat octubre a Madrid. Gallardo ha afegit que "volem potenciar el país com una destinació per a desenvolupar aquesta indústria i aquest és un pas més per a donar-nos a conèixer". Per la seva part, la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que "el sector dels e-sports internacionalment està consolidat i cada vegada rebem més demandes d'informació d'empresaris per a conèixer el que estem desenvolupant a Andorra. A més, en breu podrem veure l'aterratge de més iniciatives al país". Al seu torn, el director del GES, Antonio Lacasa ha indicat que "aquest GESX Andorra suposa una gran fita perquè és una primera pedra d'implementació del Pla Estratègic d'Andorra després de la gran finestra de difusió que ha tingut en el GES de Madrid. Estem molt orgullosos de formar part del camí que Andorra ha traçat per al futur de l'entreteniment digital".

La segona de les taules rodones ha comptat amb la presència de la cap de comunicació de l'Automòbil Club d'Andorra, Paola Pereira, qui ha exposat l'aposta de l'ACA per convertir el Principat en un hub del Sim Racing. La taula s'ha completat amb la presència del CEO i cofundador de Five Media Clan, Roger Espuga, el project managar de S2V Marco 'Isengard' Montouto i Emilio Hurtado cap d'eSports i Gaming d'Auren Spain; tot moderat per el director d'Esports Bureau, Rafael Espinosa de los Monteros. Entre mig, hi han hagut dues ponències per parlar de casos d'èxit en el món dels eSports, que han anat a càrrec de Òscar Sorian, CEO de Play the Game Agency i Marc Vilaregut, Ex-CMO a Adam Foods, han parlat de l'evolució que preveuen en el sector. Han posat sobre la taula el metavers, les criptomonedes i jocs com Other Ring, i d'Andrés Tortarolo, director de la secció d'eSports del Getafe i de Coliseum Gaming. La clausura del congrés ha anat a càrrec del secretari d'estat, Marc Galabert.