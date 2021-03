Aquaparc a l'estiu, aquest any també

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella vol repetir aquest any la instal·lació d'un aquaparc durant l'estiu, una proposta que ja ha proposat en els darrers anys, des que es va produir l'incendi al Centre esportiu dels Serradells. Així, la corporació comunal ha tret un concurs que surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) per adjudicar, per lots, el subministrament, muntatge, desmuntatge i explotació de l'aquaparc 2021. Les empreses interessades en poder prendre part en aquest concurs tenen fins al 16 d'abril per presentar les seves propostes, tal com consta en l'edicte publicat.

Cal recordar que en la darrera edició de l'aquaparc, que es va celebrar com les anteriors a l'estadi comunal, hi van prendre part uns 3.000 infants. En la cloenda, el conseller de Joventut i Esports del comú d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, va destacar que davant "l'èxit" aconseguit el comú considerava que havia de tenir continuïtat ja que és una proposta que dona resposta a les necessitats de lleure de la famílies durant l'estiu.