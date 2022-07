Aquest estiu gaudirem de valent

Des de fa poc més de mig any fins avui dia, Pyrénées Andorra ha anat llançant tot un seguit de propòsits amb l'objectiu que tothom pugui sentir-se inspirat per complir els seus propòsits durant aquest 2022. Tot va iniciar-se durant la campanya de Nadal 2021 amb l'espot #Propòsits2022. En ell, ja es van deixar veure alguns dels propòsits que Pyrénées Andorra ha anat i anirà publicant fins al desembre d'enguany i així acabar de commemorar els seus 75 anys. Fins ara, Pyrénées Andorra ens ha ajudat a brillar, ser com soc, tornar a creure, estimar sense fi, cuidar-nos, estrenar i ara, amb l'inici del mes de juliol, ens vol fer gaudir.

Des d'avui i fins a finals d'agost, Pyrénées Andorra ens donarà les eines per #Gaudir, però podem fer un avançament del que anirà venint en les pròximes setmanes.

Gaudirem de l'alimentació i de la bona gastronomia. Des del forn l'Espícula se'ns farà la boca aigua quan tinguem davant nostre tota la gamma de croissants que ens prepararan durant l'estiu. De maduixa, préssec, llimona i formatge. Per llepar-se els dits tot gaudint d'aquests nous sabors. Però també gaudirem de la bona gastronomia de Pyrénées Andorra que des del Bufet Grill ens proposaran diferents menús a un preu molt atractiu. De la mateixa manera que també podrem gaudir dels smothies i gelats que ens oferiran els diferents espais de restauració del centre.

L'estiu és sinònim de vacances, moments de desconnexió, relax, temps per un mateix... I Pyrénées Andorra disposa de tot el que necessites per dur a terme tots aquests moments. Equipat amb el millor material per passar uns bons dies de platja, desconnecta endinsant-te en la història d'un bon llibre, vesteix-te amb la millor roba tècnica per anar a la muntanya... tot ho trobaràs a Pyrénées Andorra. Ja tens clars els teus propòsits per aquest estiu?