Arribada de 3.000 dosis de la vacuna d'AstraZeneca aquest dijous a través de França

Andorra la VellaEl Govern ha informat que aquest dijous arribaran al país la segona remesa de vacunes contra la Covid-19. En aquesta ocasió es tracta de 3.000 dosis del vaccí desenvolupat per Oxford/AstraZeneca que arribaran al Principat a través de França seguint un dels tres mecanismes establerts per l’executiu per aprovisionar-se de vacunes.

Des de l'executiu destaquen que les bones relacions de cooperació i veïnatge entre Andorra i el país gal han facilitat la signatura d’un acord administratiu relatiu a la cessió i trasllat de vacunes contra la Covid-19 entre ambdós països, i que s’emmarca en les vies previstes perquè els estats tercers europeus puguin rebre la vacuna al mateix ritme i de manera coordinada amb la resta d’estats de la Unió Europea. Un acord on es deixa palès que no es generarà un lucre econòmic per a cap de les parts i que, com s’ha manifestat des de l’executiu, el Principat també té amb el Regne d’Espanya.

Així doncs, el Govern recorda que actualment té tres vies obertes per l’arribada de la vacuna. A banda dels esmentats acords amb França i Espanya, Andorra s’aprovisionarà també de vaccins mitjançant el projecte Covax, promogut per l’Organització Mundial de la Salut per assolir un accés equitatiu de les vacunes a tot el món. El Principat va signar l’acord per formar part d’aquest sistema, que assegura mitjançant el sistema de compra GAVI que tots els participants reben en igualtat de condicions –mateix preu, temps de distribució, etcètera– les dosis.