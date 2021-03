Les 3.000 dosis de la vacuna AstraZeneca ja són al Principat

Andorra la VellaLes 3.000 dosis de la vacuna AstraZeneca procedents de França ja són al Principat. Els vaccins han arribat aquest dijous a quarts de sis de la tarda a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i han estat rebudes per la cap del servei de farmàcia del SAAS, Elvira Gea. Aquestes dosis serviran per vaccinar 1.500 persones. En el marc del procés de vacunació al Principat, aquestes dosis es destinaran inicialment al personal del SAAS que encara no ha rebut cap dosi del vaccí, i també s'administraran a la població en general de la fase 2 del pla de vacunació. Així, a partir d'aquest divendres començaran a rebre la citació per vacunar-se mitjançant SMS o trucada telefònica, i la vacunació s'iniciarà el dissabte.

En aquest sentit, des del Govern es recorda que totes les persones residents a Andorra que vulguin rebre la vacuna han de registrar-se a la plataforma www.govern.ad/preinscripcio. Les persones amb dificultats per accedir a l'eina podran fer el registre telefònicament a través del 775.019.

L'aprovisionament de la vacuna a través de França segueix un dels mecanismes determinats de l'executiu per aprovisionar-se del vaccí. Així, les relacions de cooperació i de veïnatge entre els dos països han facilitat la signatura d'un acord administratiu que s'emmarca en les vies previstes perquè els estats tercers europeus puguin rebre la vacuna al mateix ritme que la resta de la UE. Cal recordar que Andorra té tres vies obertes per l'arribada de vacunes. A banda dels acords amb França i Espanya, també s'aprovisionarà mitjançant el projecte Covax, que assegura mitjançant el sistema de compra GAVI que tots els participants reben en igualtat de condicions les dosis.