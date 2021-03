AstraZeneca, amb paracetamol

Andorra la VellaSi Alemanya ha rectificat amb l'administració de les vacunes produïdes per AstraZeneca, que també s'administraran a persones majors de 65 anys, per què no ho hauria de fer Andorra? De fet, la decisió es pot prendre aquest mateix dijous, quan el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es reuneixi amb el Comitè tècnic de vacunació i determinin si al Principat també s'administrarà aquest vaccí sense restricció d'edat. Tot plegat, després que un estudi del mateix país que fabrica la vacuna, el Regne Unit, fet a més d'un milió de persones de totes les franges d'edat, hagi determinat que el vaccí d'Oxford redueix un 95% les hospitalitzacions en persones majors de 80 anys.

Ara bé, el ministre Benazet, com han fet ja uns quants països de la Unió Europea, recomana prendre paracetamol abans i després de l'administració del vaccí d'AstraZeneca per minvar els efectes secundaris, que tot i ser “inofensius” sí que es mostren amb més freqüència i intensitat que amb les altres vacunes que hi ha ara mateix al mercat.

Carolina Darias, homòloga espanyola de Benazet, explicava aquesta setmana que el paracetamol pres abans de l'administració de la vacuna d'Oxford redueix sensiblement les reaccions adverses que es puguin patir, com dolor muscular o cefalees. La dirigent especificava que la quantitat a prendre és l’equivalent a un gram, cada sis hores durant el dia que s'administri la vacuna.

Gairebé 22.000 persones registrades

Després d'una setmana que es posés en funcionament la plataforma de registre per al pla de vacunació, 21.830 persones ja s'han registrat al país per rebre la vacuna. D'aquestes, 3.634 són majors de 70 anys, que seran el grup prioritari a l'hora de rebre els primers vaccins. El ministre de Salut ha volgut primerament agrair a Espanya i França la seva dedicació i ha comentat que esperen que ben aviat arribi una remesa amb el 35% de les vacunes comprades al projecte Covax, les quals havien d'arribar entre meitat i final de febrer. A més, ha assegurat que també adquiriran vacunes Novamax i Jonhson & Jonhson, del mateix projecte Covax.