'Attack On Titan' a l'olimp de les sèries

Andorra la VellaaL'episodi final de la popular sèrie d'anime “Attack on Titan” es va estrenar dissabte passat, marcant el final d'una carrera de 10 anys caracteritzada per l'animació de primer nivell i una història tràgica que va captivar el públic occidental i el va establir com un pilar de la cultura pop, dos èxits recolzats per valoracions i demandes rècord.

El final de l'espectacle és un llargmetratge que es va estrenar a les 20:00 h. a Crunchyroll, la popular plataforma de reproducció en línia d'anime que va reconèixer “Attack on Titan” com una de les sèries d'anime més vistes durant el 2020.

“Attack on Titan” té nou entrades en els 100 millors episodis de TV d'IMDBs per valoració, conjuntament amb altres series com “Breaking Bad”, “Game of Thrones” i “Succession”, amb el rànquing d'episodis més ben valorat de l'anime.

“Attack on Titan” es va convertir en el programa de televisió d'anime més popular del món a partir del 2022-2023, segons Parrot Analytics. Parrot Analytics també va trobar que l'anime era el programa més demandat a Netflix al febrer de 2022, amb gairebé 60 vegades la quantitat de demanda d'una sèrie mitjana a Netflix durant el mes i programes avançats com “The Walking Dead”, “Stranger Things”, “The Witcher” i “Cobra Kai”.

Segons Forbes, la sèrie té una puntuació del 95% de crítica a Rotten Tomatoes recolzada per una puntuació del 94% d'audiència, tot i que cal destacar que les entrades estacionals de l'espectacle a la plataforma no tenen en absolut el nombre d'avaluacions de crítics que tradicionalment s'han donat als espectacles principals.

Sinopsis

La sèrie de televisió japonesa d'anime de fantasia fosca, adaptada de la sèrie de manga del mateix nom per Hajime Isayama explica la història d'Eren Yeager, juntament amb els amics Mikasa Ackerman i Armin Arlert.

Situada en un món postapocalíptic on les restes de la humanitat viuen darrere de murs que els protegeixen dels gegants titans humanoides. Quan un tità colossal trenca la paret de la seva ciutat natal, els titans destrueixen la ciutat arran d'aquest fet Eren s'uneix a l'elit Survey Corps, un grup de soldats que lluiten contra els titans.