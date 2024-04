Fiscalia demana 18 mesos de presó per una mare que va extorsionar a l'abusador de la seva filla

Andorra la VellaLa fiscalia demana una condemna de 18 mesos de presó condicional per a la mare d’una nena víctima d’abusos sexuals i per a la seva advocada. Segons RTVA, totes dues estan acusades d’extorsionar l’agressor de la menor, un familiar, demanant-li 200.000 euros a canvi de retirar la denúncia. L’agressor va ser posteriorment denunciat i condemnat el 2018 pels abusos i va acabar a la presó.

La defensa argumenta que la mare va contractar l’advocada per posar fi als pagaments voluntaris de l’agressor i aturar la difamació tant d’ella com de la víctima. A més, argumenten que la mare encara no l’havia denunciat a causa del fort vincle familiar i per preservar la salut mental de la nena. No obstant això, la fiscalia i l’acusació particular sostenen que hi va haver intent d’extorsió i sol·liciten la condemna esmentada, a més de la inhabilitació de l’advocada durant cinc anys.