Gran acumulació de neu per les darreres nevades

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el Servei Meteorològic Nacional ha informat que en una setmana s'han incrementat els gruixos de neu i les serves d'aigua. A Sorteny, hi ha 107 centímetres; a Coll Pa, 64 centímetres; a La Solana, 31 centímetres; a Caborreu, 29; a Les Fonts d'Arinsal, 26 i a Setúria, 19. Des de l'organisme han assegurat que les precipitacions continuaran fins a la nit i que aquest dimarts hi haurà més intermitències. Pel dia 1 de maig, o sigui el dimecres, només s'esperen pluges a la tarda després que hi hagi un matí assolellat.