Benazet alerta, un any després del primer cas, que una nova onada dependrà del comportament humà

Andorra la VellaDesprés d'un any del primer cas de la Covid-19 i d'haver passat dues onades del virus, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es mostra optimista pels propers mesos tot i que assegura que "és difícil fer previsions". En aquests moments, el Principat es troba en un moment de control molt bo d'aquesta tercera onada, ha indicat el titular de Salut, remarcant que, malgrat la presència de la soca britànica "hem mantingut aquesta baixada progressiva del nombre de casos dia". Sobre una possible quarta onada, ha emfasitzat que el virus per si sol no té cames i que serà "el comportament humà" qui ho marcarà. En paraules del ministre, el virus continua i seguirà estant present i "si ens relaxem amb el comportament social tornarem a pujar amb el nombre de casos".

De fet, ha posat com a exemple el brot sorgit al Tarter, el qual es deu a reunions socials en les quals no s'ha respectat les mesures que es recomanen des de l'executiu i per tant, es produeixen aquests brots. "Si no haguéssim estat alerta i haguéssim tingut aquesta capacitat de traçar", aquest brot hagués seguit la mateixa progressió que el del mes d'octubre a Encamp, quan es va arribar a prop dels 120 positius nous diaris, ha dit.

Malgrat aquests fets puntuals, el ministre fa un balanç positiu del respecte que hi ha hagut per part de la ciutadania amb les mesures i les recomanacions dictades des de Salut, sense haver decretat l'estat d'alarma. En aquesta línia, ha manifestat que si altres països del voltant no aconsegueixen aquest control de la pandèmia amb més restriccions que el Principat, és perquè "els ciutadans no tenen el mateix nivell de compromís que la població d'aquí". Benazet també ha posat de manifest que des del Govern van voler ser transparents per estar a prop dels ciutadans en tot moment i sumat al fet que "és un país petit que té molt sentiment propi de grup", ha ajudat que el compromís dels ciutadans fos més elevat.

Pel que fa al futur de la pandèmia a Andorra, passa pels tests d'antígens i les vacunes. El virus no se n'anirà i es quedarà "entre nosaltres amb un nivell d'immunització molt elevat", ha declarat. Amb aquesta immunització, de cara a l'estiu i la tardor, el virus seguirà circulant, hi haurà algun pacient que acabarà a l'UCI, però "crec que tindrem una vida més normal" amb les activitats obertes i amb circulació amb els països veïns, ha augurat. A més, ha comentat que s'hauran de seguir prenent algunes preocupacions, com per exemple, l'ús de la mascareta als llocs tancats, ha manifestat el ministre, qui es mostra optimista tot i la incertesa del moment.