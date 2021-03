Un any del primer cas de Covid-19 registrat a Andorra

Andorra la VellaAquest dimarts es compleix un any del primer cas per Covid-19 registrat al país. El 2 de març de l’any passat, a un quart de nou de matí, les autoritats sanitàries ho confirmaven. Un jove de 20 anys que havia estat a Milà, un dels epicentres de la pandèmia incipient a Europa, i que, tot i tenir afectacions lleus, es va acordar aïllar-lo a la planta que l’hospital de Meritxell ja havia condicionat per evitar que el virus es propagués. El fet que el SARS-CoV-2 entrés al país unes setmanes més tard que els països de l’entorn va fer guanyar temps per preparar tant el centre hospitalari com per establir uns primers protocols. Així, paral·lelament a l’ingrés del jove, les autoritats van acordar aïllar una dotzena de contactes propers del primer infectat oficial del país.

El cas va suposar una de les primeres rodes de premsa del ministre Martínez Benazet, que en aquests dotze mesos ha estat de llarg el dirigent que més ha comparegut davant de l’opinió pública. Recordem que dotze mesos després, el ministre continua actualitzant l’evolució de la pandèmia cada dos dies. Aquell 2 de març, Benazet feia una crida a la calma i recordava que “el 80% de les infeccions són lleus”. “Tampoc ens hem de preocupar perquè hi ha malalties més greus que corren per aquí que el coronavirus i actuarem de la forma més diligent possible per apaivagar l’afectació del virus al país”, explicava.

Una de les primeres decisions que es va haver de prendre va ser la cobertura sanitària de les persones que s’havien de quedar a casa per haver estat contacte directe d’un cas positiu. En aquella mateixa roda de premsa, el ministre avançava que tindrien la mateixa cobertura que una baixa comuna “per motius epidemiològics”. El telèfon d'incidències 116 va rebre aquell dia un centenar de trucades, la meitat de les quals relacionades amb la Covid.

Ara fa un any l’afectació del virus es concentrava a Àsia: a la Xina, el Japó, Corea del Sud i l’Iran. A Europa, només en quatre regions del nord d’Itàlia. Però només dues setmanes després, el 17 de març, s’aturava el país. Andorra ja comptava amb 16 casos positius registrats i una cinquantena de contactes en estudi pendent de resultat. El Govern va habilitar un nou telèfon Covid, el 188, que el primer dia de funcionament va rebre gairebé 300 trucades. La incidència es disparava i el Govern decretava el tancament de totes les activitats, excepte les essencials. El confinament de la població va comportar una imatge que quedarà gravada: el buidatge dels productes de primera necessitat de les prestatgeries dels supermercats. De poc van servir les proclames fetes des del Govern que, encara que tanquessin les fronteres, el subministrament d'aquests tipus bàsics, seguirien arribant.

Des d'aleshores, gairebé 11.000 persones han estat infectades, de les quals gairebé 10.500 han superat la malaltia. Al país hi ha més de 300 casos actius actualment i el SARS-CoV-2 s'ha endut 110 vides, segons dades del Govern.