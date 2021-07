"Bon ús" de les casetes per a les deixalles

Escaldes-EngordanyFa tot just un mes que el comú d'Escaldes-Engordany va començar a instal·lar un nou sistema de recollida de deixalles en els carrers adjacents a l'avinguda Carlemany, amb la voluntat de fer-ne una millor gestió. Passat aquest primer període des de la corporació comunal es fa un balanç "molt positiu" del funcionament del sistema instal·lat al carrer de la Constitució. Destaquen que s'han aconseguit "unes dinàmiques i freqüències d'ús completament fluides" i afegeixen que això comprèn tant els usuaris particulars com els locals comercials i restaurants propers.

Cal destacar que els contenidors es troben ara en unes casetes i que els veïns, siguin particulars o empreses, compten amb unes claus per obrir-les i poder dipositar la brossa en unes hores determinades.

Des de la corporació comunal afegeixen que les "úniques i puntuals incidències detectades pels serveis comunals de Medi Ambient, departament que tutela els mòduls, es van donar a l'inici de la instal·lació i van ser relacionades amb els horaris d'obertura i les claus d'accés". Afegeixen que aquesta problemàtica es va resoldre de seguida i que des de llavors el funcionament ha estat "correcte i sense incidències".

El comú assenyala que "les millores cercades", entre les quals l'eliminació de bosses de la brossa a la via pública, evitar contenidors desendreçats o tenir l'entorn més endreçat, "s'estan complint en la forma prevista". "Sembla que la població, els usuaris, estan fent ús i bon ús agraint la iniciativa", indiquen.

Les dues properes instal·lacions de casetes es farà en les setmanes vinents. Així, és previst que a partir del 12 de juliol, aproximadament, es puguin ubicar les de la cruïlla del carrer Arnaldeta de Caboet amb Consell de la Terra i a la cruïlla de Consell de la Terra amb Paraires.

Posteriorment arribaran dues casetes més que aniran ubicades al carrer Sant Antoni, una, i a la zona del CAEE, l'altra.

Durant el mes de setembre, a més, es publicarà un concurs per adjudicar sis mòduls més per completar la totalitat dels previstos per a aquesta campanya de millora.