El bus a la demanda escaldenc ja és adaptat

Escaldes-EngordanyUn dels vehicles de l'EE-Bus a la Demanda ja és operatiu des d'aquest dimecres en format adaptat perquè persones amb mobilitat reduïda, i especialment aquells amb cadira de rodes, hi puguin viatjar.

Des del comú d'Escaldes-Engordany es remarca que es "considera imprescindible disposar d'un transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i de la importància d'aquest servei per aquest col·lectiu. Moure's amb total llibertat i sense dificultats és una necessitat vital per portar una vida normal i amb total independència".

El vehicle compta amb les estructures adients (rampa, plataforma i espai) per permetre al viatger entrar, acomodar-se amb seguretat i sortir-ne amb cadira de rodes sense problema.

El primer trajecte del vehicle adaptat ha estat reservat per un turista polonès, en Maciej, que ha sol·licitat el servei per desplaçar-se a la zona d'Engolasters. Tant el trajecte com l'operativa d'accés han estat un èxit, indiquen des de la corporació comunal.

Cal recordar que en el cas de voler reservar aquest vehicle adaptat la gestió s'ha de fer imprescindiblement per telèfon, a través del 'call center', al número 775 577. Els horaris del servei del EE-Bus a la Demanda són de dilluns a divendres de set del matí a deu de la nit i els caps de setmana i festius de nou del matí a deu de la nit.