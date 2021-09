El Bus a la Demanda escaldenc fa quasi 9.000 viatges en tres mesos

Escaldes-EngordanyLa iniciativa engegada pel comú d'Escaldes-Engordany el passat 21 de juny per incentivar la mobilitat sostenible entre els ciutadans i centralitzar les zones més allunyades de la parròquia. Amb aquesta voluntat va néixer el Bus a la Demanda, el qual ja ha fet 8.839 viatges des de la seva posada en funcionament fa tres mesos. Ho ha informat aquest matí en roda de premsa la cònsol major, Rosa Gili, i la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, qui han manifestat que, de moment, el nou projecte de transport públic està tenint "una alta acceptació entre els residents".

D'aquesta manera, han exposat que a través de l'estudi de les dades facilitades pel servidor fins a principis de setembre el servei ha transportat un total de 12.546 persones, una xifra que tal com a indicat Vendrell "s'aproxima molt al nombre d'habitants que tenim a Escaldes", per la qual cosa "podríem arribar a dir que el bus ha transportat una vegada a tots els escaldencs". Així doncs, han exposat que el servei trasllada entre 100 i 180 persones al dia i s'han descarregat l'aplicació mòbil 'Ride Pingo' un total de 1.688 residents, una xifra que valoren molt positivament, ja que "Escaldes no havia tingut mai un servei d'aquestes característiques".

Entre les dades comentades aquest matí també hi figura l'origen i el destí dels viatges, on destaquen el centre d'Escaldes i Engolasters, al Camp del Serrat, els quals sumen més del 50% de les sol·licituds. "Un de cada quatre viatges es fa des d'Engolasters", ha afirmat la consellera. Quant al temps d'espera perquè arribi el bus i el de viatge es troba entorn dels 20 minuts aproximadament. "El 90% de les persones esperen entre deu i vint minuts, igual que el temps de trajecte, el qual també se situa per sota dels 20 minuts", ha comentat. Per cloure, han notificat que la gran majoria de demandes es duen a terme a través de l'aplicació mòbil, tot puntualitzant que l'ús del Call Center per sol·licitar el bus "ha anat reduint amb el temps" i fins i tot la gent més gran ho fa des de l'app.

Respecte al preu del servei de transport públic, Gili ha expressat que fins al final de la prova pilot al desembre, el Bus a la Demanda ofereix els viatges de manera gratuïta per analitzar en profunditat el comportament de la població. I també ha assenyalat que des del comú no descarten la possibilitat d'incorporar més busos, tot anunciant que el servei està a punt d'incorporar un autobús habilitat per a persones amb diversitat funcional, una demanda realitzada per diversos ciutadans. El pressupost que el comú d'Escaldes destina a la prova pilot és de 360.000 euros.

Cal recordar que el Bus a la Demanda no és un servei de transport públic habitual, aquest s'adapta a la demanda del viatger, qui pot reservar el trajecte just abans de marxar de casa, indicant l'adreça de recollida i la d'arribada. D'aquesta manera, el servei s'adapta als horaris dels viatgers i els ofereix un servei pràctic i de proximitat.