Calefacció per a l'equivalent a 6.900 llars gràcies a les xarxes de calor

Andorra la VellaEntre els projectes de les xarxes de calor de Soldeu i el Tarter; la d'Andorra la Vella; la d'Escaldes-Engordany i el projecte lligat a la biomassa del Pas de la Casa, FEDA preveu produir calefacció per a l'equivalent a unes 6.900 llars i electricitat per a unes 8.700. A més, aquests nous sistemes han de permetre la reducció de les emissions de CO2 en prop de 14.500 tones, que és l'equivalent al que emeten 7.500 vehicles en un any. Així ho ha posat en relleu el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, en una ponència a la 34a Diada andorrana a la 53a Universitat Catalana d'Estiu (UCE).

Travé recorda que en l'actualitat FEDA està treballant al Pas de la Casa per desenvolupar la primera xarxa de calor del país que faria servir la biomassa. Destaca que "aquest projecte és especialment interessant perquè permetrà subministrar calor a tots els edificis del Pas de la Casa". A més, considera que és especialment adient per al poble encampadà, tenint en compte les seves especificitats: un lloc molt fred i on "històricament s'han anat repetint problemes de fuites de gasoil".

En aquest sentit, defensa que es podran substituir els sistemes antics i convertir "tot el sistema de calefacció del Pas de la Casa en un de renovable". Afegeix que els veïns del Pas podran gaudir de "tots els beneficis" de les xarxes de calor i de la biomassa: major eficiència, comoditat, respecte al medi ambient, millora de la qualitat de l'aire i reducció d'inversions en els seus sistemes de calefacció. A més, incideix que es prioritzarà que la biomassa sigui de proximitat per afavorir l'economia circular.

Travé recorda que el 2016 es va posar en funcionament la primera central de cogeneració que abasteix de calor Soldeu i el Tarter; el 2019, la xarxa de calor d'Andorra la Vella, que parteix del centre de tractament de residus i valora la calor residual, i ara FEDA treballa en el projecte per fer una xarxa de fred i calor a Escaldes-Engordany, que permetrà "oferir una alternativa per a totes les noves edificacions a la calefacció individual depenent de l'electricitat, fet que farà reduir la demanda elèctrica de forma considerable".

El gerent de FEDA Ecoterm recorda que a banda de la contaminació que emeten els vehicles, el 40% de les emissions de CO2 provenen dels sistemes de calefacció i aigua calenda sanitària. "Per això és molt important anar introduint aquests sistemes de calefacció urbana per a reduir aquestes emissions", ha defensat. D'aquesta manera, posa en relleu que projectes com el del Pas "repercuteixen" en una reduccions de les emissions "molt important". "I la reducció d'emissions i la transformació del nostre model energètic són l'únic camí possible per frenar el canvi climàtic que hem provocat els humans i que ara per ara seguim incrementant".