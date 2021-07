La xarxa de calor i fred d'Escaldes-Engordany subministrarà fins a 740 llars

EncampAquesta setmana, FEDA inicia els treballs per instal·lar la xarxa de calor i fred a Escaldes-Engordany, que serà la tercera de calor del país, després de les de Soldeu i d'Andorra la Vella, i la primera de fred. Durant la presentació del projecte, el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, ha explicat que produiran una energia de calor de 7,4 GWh/any i una de fred de 5,1 GWh/any, el que equivaldrà a "subministrar calor i fred a 740 llars".

La principal novetat d'aquesta xarxa serà que a banda de donar servei de calefacció i d'aigua calenta sanitària, també donarà servei d'aire condicionat. Aquest servei es donarà al conjunt de noves edificacions del centre d'Escaldes-Engordany a la zona del Clot d'Emprivat, com també a alguns edificis del comú, com el del Prat Grat i el del Prat del Roure. Quant al projecte, Travé ha comentat que s'haurà de construir "un local tèrmic" que estarà situat sota el pont Copríncep Joan Martí Alanis. "La longitud de la xarxa serà aproximadament d'un quilòmetre" per tal de connectar els diferents clients amb el local tèrmic, ha indicat el gerent de FEDA Ecoterm, especificant que s'instal·laran fins a 4 canonades amb una longitud total de 4.000 metres.

La inversió estimada pel projecte és d'uns sis milions d'euros, que inclou la petita edificació del local tèrmic com les diferents xarxes de calor i fred. En aquest sentit, Travé ha destacat que una part important del recorregut passa per unes galeries ja existents, i que per tant, no hi haurà gran part de treball de rasa. Concretament, ha explicat que aquesta setmana es començarà a obrir l'avinguda Esteve Albert, i que el termini total de les obres és d'uns sis mesos.

Per tant, a finals d'aquest 2021 hi haurà una fase de proves en una de les noves edificacions del Clot d'Emprivat, i es preveu que durant el primer semestre del 2022 tota la fase ja estigui enllestida. D'altra banda, Travé també ha avançat que estan treballant en futures extensions, ja que és "un projecte que pot créixer molt" per l'elevat volum d'hotels que hi ha a la zona, com també per les escoles, l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i Caldea. Aquesta següent fase es preveu que es pugui iniciar en un any i mig.

Pel que fa al funcionament de la xarxa, Travé ha explicat que al local tèrmic hi haurà unes bombones de calor i refredadores, i que l'energia es transportarà amb aigua calenta o aigua freda al client final. "Són circuits tancats", ha comentat el gerent, assegurant que és un "sistema molt més eficient", el qual permetrà reduir fins a 1.300 tones d'emissions a l'any.