Cap de setmana de fires a Sant Julià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria celebrarà un cap de setmana de fires amb la del vehicle d'ocasió i de l'autocaravana i un mercat 'outlet' aquest 7 i 8 de maig. L'objectiu d'aquestes fires és reactivar la parròquia, un dels compromisos electorals dels membres de la majoria del comú. El cònsol major, Josep Majoral, ha explicat que volen que sigui un cap de setmana amb moviment de persones per la parròquia, coincidint amb els primers dies de la Ruta de la tapa. La principal novetat d'aquesta quarta edició de la fira del vehicle és la ubicació, ja que es trasllada a la zona de la borda de l'Huguet, al terreny que hi ha a la sortida del nou vial.

El motiu del canvi és la grandària del terreny, que és de 7.000 metres quadrats i permet donar "més joc al motor", ha informat la tècnica de producte turístic, Anna Majoral, durant la presentació. En la fira hi participaran al voltant d'una vintena de concessionaris amb uns dotze vehicles cada un, i a banda, també hi haurà una àrea social on els tallers podran fer revisions i tarifes planes, un circuit de motos elèctriques, una zona de 'food-trucks' i ràdio amb música per "fer que la festa del motor tingui un ambient més festiu", ha comentat. El comú va arribar a un acord de lloguer per 15 dies dels terrenys per 1.800 euros, ha exposat el cònsol major.

La tècnica també ha recordat que des de l'any passat també hi ha autocaravanes a la fira. Des del comú, volen ajudar a dinamitzar el sector de l'automòbil, que s'ha vist molt afectat per la pandèmia, i consideren que la fira és un punt de trobada important, i han recordat que l'any passat es van vendre més de 30 vehicles. Pel que fa a les autocaravanes, Majoral ha destacat que la corporació està potenciant aquest sector, i de fet, a Sant Julià hi ha una de les botigues punteres d'Andorra.

D'altra banda, durant el cap de setmana també se celebrarà una fira 'outlet' al centre de la parròquia, la qual estarà dividia en dos espais. Per una banda, a la plaça de la Germandat hi haurà una vintena de parades de productes artesans i de quilòmetre 0, i al vestíbul del Centre cultural i de congressos, unes 10 botigues de Sant Julià i d'Andorra tindran estands amb roba, ha indicat la tècnica de sostenibilitat, Laura Rossell, qui ha afegit que aquesta fira es vincula amb un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del Label Biosphere que va rebre la parròquia. L'horari de les dues fires serà el dissabte de les 10 a les 20 hores i el diumenge de les 10 a les 19 hores.