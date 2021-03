El cap de setmana es tanca amb 909 vacunes administrades

Andorra la VellaEl dispositiu de vacunació de la població general ubicat a la plaça de Braus d'Andorra la Vella ha permès vaccinar 909 persones durant el primer cap de setmana de funcionament, segons ha confirmat aquest dilluns la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. En concret, durant la jornada de dissabte es van administrar 445 dosis i el diumenge 464. En total, Andorra ja ha injectat 3.611 vaccins, dels quals 2.349 corresponen a la primera dosi.

Mas ha comentat que, pel que fa a l'operativa, "estem satisfets sobre com està anant", ja que "tot està funcionant sobre el previst" i, al llarg dels pròxims dies, la previsió és anar augmentant el ritme de vaccinació en funció de l'arribada de noves vacunes i els recursos humans que s'hi destinin. Està previst que al llarg de les pròximes hores arribi una nova remesa de 5.800 vacunes de Pfizer de la mà d'Espanya.

Tot i el correcte funcionament de les dues jornades, la secretària d'Estat també ha manifestat que "hem tingut algunes petites incidències", bàsicament relacionades amb les citacions mitjançant SMS. "En alguns casos hi ha hagut errors en l'enviament o la recepció" per part de la persona, però també "hi ha hagut persones que s'han citat i que feia menys de 180 dies que havien passat la malaltia" i, per tant, no s'han pogut vacunar. Es tracta d'una situació que, segons Salut, "estem intentant resoldre en breu".

A banda d'aquests inconvenients, també ha confirmat que algunes persones han patit malestar o "efectes secundaris lleus". És per això que ha recordat l'efectivitat de prendre's un paracetamol abans de rebre el vaccí d'AstraZeneca.

Precisament, quant a la plataforma de vacunació, ja són 25.665 les persones que s'han inscrit, de les quals 4.142 són majors de 70 anys. Mas ha recordat que el procés de preinscripció continua obert i es pot fer mitjançant la pàgina web del Govern o bé trucant al 775 019.

27 nous casos

Al llarg de les darreres 24 hores, el ministeri de Salut ha detectat 27 nous contagis, per la qual cosa el nombre de casos totals se situa en 11.069. Els casos actius, vuit menys que diumenge, tornen a situar-se per sota dels 300 (296), i 35 noves altes fan pujar el nombre de pacients recuperats a 10.661. Les defuncions es mantenen en 112.

Pel que fa a la pressió hospitalària, actualment hi ha 21 (+1) pacients ingressats, dels quals 13 (+1) estan a planta i 8 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 4 d'ells sota ventilació mecànica. Des de fa setmanes, la planta Covid del Cedre segueix sense acollir cap cas positiu.

En relació amb la població escolar, 12 aules estan en vigilància activa –2 total i 10 (+2) parcial– i 30 (+8) en vigilància passiva.

Mas també ha actualitzat l'evolució dels brots detectats a Arinsal i el Tarter. En el primer cas, ha informat que la xifra de contagis s'ha incrementat en 4, arribant a un total de 39. "Estem seguint l'evolució del brot i veiem que encara poden aparèixer alguns casos més vinculats a la transmissió comunitària i familiar", ha indicat. Pel que fa al Tarter els casos totals són 32 després de la detecció d'un nou contagi.