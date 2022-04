El Carroi baixa a la Lliga Unida

Andorra la VellaEl Carroi ha consumat el descens de categoria després de perdre en la darrera jornada contra l'Engordany (0-2). Els capitalins, a falta de quatre partits per acabar el play-off de descens, són matemàticament equip de la Lliga Unida. Malgrat haver fet un equip pràcticament nou, la mala ratxa de resultats s'ha mantingut i només sumen 3 punts entre les dues fases de la temporada. En la lluita per evitar el descens queda només per discernir qui jugarà la promoció. Aquesta està entre l'Ordino, que té 22 punts i que ahir va caure per 3-2 amb l'FC Santa Coloma, que ja està matemàticament salvat, i l'Engordany, que en té 20.

Pel que fa a la lluita pel títol, la classificació es comprimeix després d'una nova ensopegada de l'Inter Escaldes, que ha perdut tot l'avantatge que tenia abans de començar el play-off. En la darrera jornada, els de Fede Bessone van caure per la mínima (1-0), contra la UE Santa Coloma. Els groc i negres, amb aquesta victòria gràcies al penal transformat per Gavim, se situen amb 41 punts, a només un de l'Inter. En l'altre duel, ni Sant Julià ni Atlètic Escaldes van poder aprofitar l'ensopegada del líder i van empatar (1-1).