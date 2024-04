El cas dels lavabos del bar de la plaça del Poble arriba a Afers Socials

Andorra la VellaAfectats d’esclerosi múltiple van fer públic a finals del mes de març un escrit en la pàgina de l’organització TRANA (Associació de Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius d’Andorra) un presumpte cas de discriminació en el bar de la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Denunciaven que no se’ls va permetre l’accés als banys adaptats i una de les persones implicades va veure vulnerada la seva intimitat perquè anava amb cadira de rodes i va haver d’anar al bany normal necessitant ajuda dels altres. Els fets van ser posats en coneixement de la policia que va dir que no pot intervenir en aquests casos.

Aquest diumenge han informat que la Junta directa de TRANA i els afectats han decidit posar en coneixement del ministeri d’Afers Socials i Funció Pública els fets que consideren que podrien ser qualificats com una falta greu per discriminació i desigualtat de tracte. Tanmateix, aprofiten el nou comunicat per agrair les mostres de suport del comú d’Andorra la Vella i la voluntat de trobar solucions perquè fets com aquests no es tornin a produir.