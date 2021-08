La casa comuna de Sant Julià recuperarà l'activitat a l'octubre

Sant Julià de LòriaDesprés de quinze anys d'inactivitat, les plantes superiors de la casa comuna de Sant Julià de Lòria tornaran a la vida a partir de l'octubre amb diverses activitats relacionades amb el món cultural. Tal com ha explicat el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, l'anterior mandat va habilitar les plantes 1 i 2 de la històrica casa comuna laurediana, les quals estaven tancades des de fa quinze anys quan les dependències del comú es van traslladar a l'edifici el Molí. "Quan vam arribar a la corporació vam veure com havien quedat i vam creure que era l'espai adequat per fer-hi una sala d'exposicions i per acollir actes de petit format", ha exposat.

Amb aquest objectiu, el comú va treure un concurs públic per poder acabar de condicionar l'accessibilitat a l'espai per a persones amb diversitat funcional, tot instal·lant una plataforma i una rampa d'accés des de l'exterior. La corporació preveu que les instal·lacions obrin les portes al públic a partir de l'octubre amb una exposició de Sergi Mas, l'artista natural de la parròquia.

Majoral ha manifestat que el lauredià és un referent de la parròquia, qui sempre ha transmès a través de la seva obra l'essència de la cultura del territori i del país en general. "Qui millor per inaugurar una sala d'exposicions que un referent de la parròquia i de l'àmbit nacional en un espai emblemàtic per Sant Julià", ha asseverat.