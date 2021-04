Celebració de Sant Jordi per reobrir el casal d'Encamp

EncampEl casal del poble d'Encamp ha recobert portes aquest divendres, coincidint amb el dia de Sant Jordi. Els padrins i les padrines que han assistit a aquesta reobertura han rebut la visita de la cònsol major, Laura Mas, i han estat obsequiats amb una rosa i el llibre 'Records d'Encamp', de Jordi Armengol i Fàbrega, que recull les vivències i anècdotes dels padrins i padrines d'Encamp entre el 1900 i el 1965.

El casal del poble es troba de manera provisional tot just al davant de la Valireta i ocupa un local de planta baixa. Aquesta serà la ubicació fins que finalitzin les obres que s'estan duent a terme, i que es calcula que estiguin enllestides cap al mes de juny. Llavors, aquest servei tornarà a la seva ubicació habitual.

L'horari del casal serà de les tres a les set de la tarda, i els padrins i padrines disposaran d'un espai polivalent per jugar a cartes o altres jocs de taula i també per poder prendre alguna cosa. Dues tècniques del departament d'Afers Socials vetllaran perquè es compleixin les mesures sanitàries de prevenció, com per exemple, el registre dels usuaris.