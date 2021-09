El ciclisme virtual s'obre pas.

Andorra la VellaLa pandèmia ha canviat la perspectiva amb la que es veuen i s’afronten les situacions. I també, a causa del gran confinament i de les successives quarantenes, ha canviat la manera de fer ciclisme. I, en aquesta finestra d’oportunitat, s’ha obert pas el conegut com a ciclisme virtual. Des de cicloturistes fins a professionals, durant el darrer any i mig, s’han sumat a la moda del rodet intel·ligent, que gràcies a un software pot reproduir qualsevol tram de carretera que hagi estat geolocalitzat. Fent un símil senzill, qualsevol persona amb aquests ginys pot pujar el Tourmalet, l’Angliru o la Madeleine sense sortir de casa.

En aquest nou context, l’empresa Gran Fondo World Tour, que forma part del grup Saetde, decideix fer un pas més en l’organització de curses ciclistes, i crea el seu propi circuit virtual que s’estrenarà a finals d’aquest any. Aquesta setmana, hi ha hagut una primera prova, tot i que no puntuable, per donar a conèixer el circuit, que ha consistit en una pujada virtual al Port dels Àngels que es troba a Girona. En aquesta exhibició, que ha comptat amb 170 inscrits, hi ha participat el ciclista del Movistar i resident al Principat, José Joaquín Rojas, i la corredora del Movistar eTeam, Ana Dillana. La tecnologia que s’empra per fer aquestes rutes virtuals és la desenvolupada per l’empresa Bkool, una firma de rodets per bicicleta que al 2011 ja va presentar el primer software per poder dur a terme competicions virtuals.

El següent pas que farà el Gran Fondo World Tour en el món del ciclisme virtual és la part competitiva. En aquest sentit, al novembre i al desembre hi haurà dues proves puntuables, en que encara s’han de definir els recorreguts. Ja al gener del 2022 hi haurà la semifinal, d’on sortiran els 10 ciclistes que participaran en la gran final, que serà presencial. En aquest cas però, la presencialitat no vol dir que vaig a pujar in situ els ports de muntanya, si no que pedalaran amb els seus rodets en el mateix espai. El primer campió virtual, al primer trimestre del 2022.