Les cinc receptes de cuina més visitades de l'any

Des de l'1 de gener passat i fins aquest final d'any, el 'site' de l'ARA Andorra dedicat a la gastronomia s'ha anat actualitzant periòdicament oferint als lectors tot tipus de receptes, la majoria d'elles relacionades amb els productes que pertoquen a cada temporada. Aquest dimecres fem un recull dels cinc articles més visitats de l'any.

En primer lloc, retrocedim fins al 13 de juliol per trobar l'article més llegit de l'any en l'apartat de gastronomia. Es titula 'Les millors braves d'Andorra (i 2)' i el signa Josep Lluis Trabal, qui, com ve indica al títol, escriu, un any després d'haver elaborat la primera llista, una actualització de quins són per a ell els millors establiments on es pot degustar aquest tapa típica.

En segona posició, i a poques visites del primer, trobem l'article publicat el 21 de juliol, titulat 'Quatre aperitius d’estiu per triomfar' i signat per Regina Rodríguez Sirvent. Al reportatge, quatre ‘influencers’ gastronòmics proposen aperitius fàcils i frescos pels dies de calor, des d'uns dònuts salats amb formatge i bacó, fins a la 'clàssica' sopa de meló amb encenalls de pernil ibèric.



Tanca el podi de les més visitades de l'any, una proposta curiosa que barreja tres protagonistes: 'Meló, mores i síndria, al plat'. Un article de l'agost signat per Trinitat Gilbert en què diversos cuiners reconeguts elaboren amanides, postres, melmelades o sopes fredes amb els tres ingredients que donen títol a la peça.

651x366 Amanida de síndria i mores. Amanida de síndria i mores.

El quart article culinari més visitat de l'any no és una recepta sinó un reportatge elaborat a final de maig per ANA Economia i titulat 'El producte de quilòmetre zero guanya valor arran de la pandèmia'. L'article parla del valor a l'alça que té el producte de proximitat andorrà i menciona, a tall d'exemple, que les melmelades de Sispony d'El Pastador han guanyat tres premis internacionals per l'elaboració artesanal.



I tanca aquest recull, en cinquena posició, l'article de final de juny elaborat per Trinitat Gilbert, titulat 'Com es fa la salsa Cèsar? Recepta del cuiner Olivier Guilland, del restaurant La Cuina d'en Garriga'. És un redactat que adjunta un vídeo explicatiu pel mateix cuiner sobre aquesta famosa salsa.