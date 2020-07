LES MILLORS BRAVES D’ANDORRA (i 2)

Patates braves. Un plat que els deus ens van voler regalar per fer-nos la vida més plaent. Fa cinc anys vaig escriure un humil article de les millors braves d’Andorra (linkar https://www.ara.ad/opinio/millors-braves-dAndorra_0_1372062900.html). Avui ha quedat desfasat i tenim moltes propostes més.



Us n’he seleccionat cinc de diferents perquè aneu provant aquest estiu. No tenen molt a veure ni en preu, ni en gust ni en res, però totes estan tremendes. Com sempre, espero els vostres comentaris. Em recomaneu unes braves?





Odetti Bistro (Escaldes-Engordany)

Braves de restaurant. Hereves de les que ja es podien menjar a l’Enoteca i que acompanyen al José Antonio en la seva nova proposta gastronòmica. Cubs de patata confitats i fregits que aporten aquell punt cuit però cruixent, i una salsa que sorprèn, no saps ben bé que porta però és fina, fina. Finíssima!





ChiringoBar (L’Aldosa)

Braves de xiringuito. A l’Aldosa, al costat de les piscines Giberga. Ració generosa amb una patata preparada en dos temps, com ha de ser, cocció i fritura. La sala és el que les fa úniques. El Sasa es guarda alguns secrets però té un aire de romesco inconfusible.

MuaKbo – (Andorra la Vella)

Braves de gastrobar. El seu tall horitzontal les fa diferents Cruixent a la primera mossegada per acabar desfent-se a la boca. Decorades amb la combinació de dues salses en dues línies simètriques, una amb l’all i oli de protagonista i altre amb una sala a base de tomàquet. Braves de l’escola Nando Jubany que no amaguen que el xef del MiraKBo va passar pels fogons d’aquest restaurant amb estrella.

Bar Roses (Sant Julià de Lòria)

Braves de tasca. De les de tota la vida, de bar de tapes sense floritures però amb un producte fantàstic. Porten anys servint-les i no han perdut el toc, amb aquell plat en forma de barqueta característic. All i oli, i sala de tomàquet, i punt. Senzilles, boníssimes.



La Neu (Ordino)

Braves de muntanya. Res a veure amb les anteriors. De fet s’allunyen de la recepta “oficial”. Patates al forn com les que podrien acompanyar un pollastre a l’ast, ben fetes amb aquell punt socarradet i torrant i dues salses (base all i oli i base tomàquet) separades perquè les puguis sucar al teu gust.