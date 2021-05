Circulació modificada al centre de Sant Coloma

Andorra la VellaLa circulació pel centre de Santa Coloma es veurà modificada a partir d'aquest dimarts 25 maig i fins al dissabte dia 29. Des de Mobilitat informen que aquesta afectació serà a causa de les obres del subsòl de l'avinguda Enclar. Així, els vehicles que es dirigeixin cap a Sant Julià de Lòria ho podran fer únicament per la CG1 i per aquesta zona concreta només es permetrà el pas als veïns i usuaris del centre esportiu Princiesport.

El comú d'Andorra la Vella informa que s'aprofita aquest període de baixa afluència de trànsit a causa de les vacances escolars, per fer aquesta acció. D'aquesta manera, s'habilitarà un gir a l'esquerra, regulat per un semàfor, que obligarà als vehicles provinents de l'avinguda d'Enclar i que es dirigeixin cap a Sant Julià de Lòria, a incorporar-se al carrer Prat Salit, on hi ha l'escola andorrana, fins a arribar a la rotonda del restaurant Viena.