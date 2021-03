El Col·lectiu Feminista celebra com una “victòria de la sobirania” l'aprovació de la interrupció farmacològica de l'embaràs a la Seu

Andorra la VellaEl Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgell celebra que el Patronat de la Fundació del Sant Hospital (FSH) hagi aprovat aquesta setmana incorporar la interrupció farmacològica de l’embaràs a la cartera de serveis del centre mèdic. Ho consideren “la primera victòria d'una lluita que no cessa”, i recorden que les seves reivindicacions venen de lluny, amb un impuls gairebé definitiu el 2019, amb la creació de la Coordinadora de Ponent Pirineus, formada per una dotzena d'entitats que treballen per garantir que les dones puguin avortar lliurement arreu del territori.

El passat 2 de març, l’hospital de Tremp aprova l'avortament farmacològic. A l’Alt Urgell aquest debat no s’obre fins que a través d’una moció unitària signada per tots els col·lectius de la coordinadora entra al ple de l’Ajuntament, aquesta mateixa setmana. Així doncs, reivindiquen “haver posat sobre la taula aquest debat debat” i ho atribueixen a “tota la feina dels col·lectius feministes que han pressionat les institucions perquè es posicionessin al respecte”.

En un comunicat difós aquest divendres, el col·lectiu explica que “ha viscut i viu aquesta notícia com una victòria de la sobirania”, i afegeixen que la moció votada al Ple municipal “reflectia aquesta i altres reivindicacions que seguirem exigint, com per exemple garantir l’avortament tant farmacològic com quirúrgic a la xarxa hospitalària pública de la nostra demarcació, l'abolició de l’actual protocol de la interrupció voluntària de l’embaràs o l'eliminació del requisit de permís parental per les dones de 16 i 17 anys que desitgin interrompre l’embaràs”.

El col·lectiu també recorda que al Pirineu, el debat sobre l’estat de l’avortament al territori s’inicia amb la lluita per la despenalització a Andorra el 2016, quan l’Associació Stop Violències denuncia la situació, perquè al Principat no es pot avortar en cap supòsit.