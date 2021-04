La Comella compta amb 50 reclusos, amb un 90% d'homes

Andorra la VellaA 31 de desembre del 2020, el nombre total de reclusos en el Centre penitenciari de la Comella era de 50 persones, un 2,0% més respecte de l'any 2019 que hi va haver 49 persones, tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística. Atès que la capacitat global del centre és de 143 reclusos, això suposa una ocupació del 35,0% al final de l'any 2020. Segons el sexe, el 90,0% eren homes (45) i el 10% dones (5). Per nacionalitat, la població reclusa més nombrosa correspon a la de nacionalitat andorrana (un 34,0%), seguida de l'espanyola (un 30,0%) i la portuguesa (un 10,0%).

Quant als ingressos penitenciaris al llarg de l'any 2020, s'han enregistrat un total de 107, el que suposa una reducció del 18,3% en relació amb l'any 2019, en què hi va haver 131 ingressos. La gran majoria dels ingressats van ser homes (93) i únicament ingressaren 14 dones. Per edat, els principals col·lectius es reparteixen entre les persones de 21 a 35 anys, amb el 64,5% i més grans de 35 anys, amb el 33,6%, respectivament. Si es té en compte la situació processal dels reclusos, la mitjana anyal en règim penal ha estat de 31,8 persones (un 59,3%) i de 21,8 persones en règim preventiu (un 40,7%).

Finalment, durant l'any 2020 s'han enregistrat un total de 102 condemnes, les quals suposen una reducció del -13,6% respecte a l'any 2019 (118 condemnes). D'aquestes, 92 afecten homes i tan sols 10 a dones. La gran majoria (74,5%) es tracta de condemnes finalitzades, mentre que el 25,5% són condemnes en curs. Pel que fa a la seva durada, les més freqüents corresponen a les condemnes de més d'un any (26,5% en cada cas).