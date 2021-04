Un 22% menys de detencions en el darrer any

Andorra la VellaLa policia ha realitzat un total de 816 detencions a Andorra al llarg del 2020. Segons indica aquest dilluns el departament d'Estadística, aquesta xifra representa una reducció del 22,4% respecte de les detencions practicades durant el 2019 (1.051). Aquestes detencions han suposat que 650 persones passin a disposició judicial, 166 no hi han passat i cap persona ha estat detinguda per extradició.

Per nacionalitat, la majoria de les detencions corresponen a l'andorrana (35,5%), seguida de l'espanyola (22,4%) i la portuguesa (15,15%). Segons la situació de residència de les persones detingudes, el 43,6% són residents sense la nacionalitat andorrana, el 35,5% són de nacionalitat andorrana i el 20,8% restant són no residents. Per últim, més de la meitat de les persones detingudes tenien entre 22 i 39 anys; el 31,2% entre 22 i 29 anys i el 24,3% entre 30 i 39 anys.

Per altra banda, durant l'any 2020 les tipologies d'infracció específiques més freqüents han estat per imputació d'esupefaents amb 108 detencions, per imputació d'agressió física o psíquica en l'àmbit domèstic (97 detencions), per imputacions de lesions i maltractaments físics fora de l'àmbit domèstic (32 detencions) i per imputació de furts, furts amb força o robatoris (28 detencions).