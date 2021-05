El comú no s'oposa a la possible obertura d'un nou supermercat a Ordino

OrdinoArran de la possible instal·lació d'una multinacional amb un supermercat a Ordino, des del comú es mostren neutrals en ser una proposta del sector privat. "Nosaltres no hauríem de dir ni sí ni no", ha declarat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització de la parròquia, Jordi Serracanta, qui ha comentat que si l'empresa mostra interès, deu ser perquè han fet els estudis de mercat. "Nosaltres no ens hi oposarem" mentre compleixin amb la normativa, ha remarcat el conseller.

Serracanta ha reconegut que tant el comú i el Quart d'Ordino ho estan treballant a través d'una comissió, per mirar "quina sortida es pot donar a les instal·lacions de l'hotel Casamanya" per tal de dinamitzar la parròquia.

Per la seva banda, des de l'Associació d'Hotelers i Comerciants d'Ordino (AHCO), asseguren que no tenen cap notícia ni cap informació sobre aquest possible nou supermercat a la parròquia. En aquest sentit, el president l'AHCO, Joan Núñez, ha comentat que encara no han copsat cap reacció ni cap sentiment per part de la gent. Tot i això, també ha indicat que aquesta possible instal·lació a la parròquia "no depèn ni del comú ni de l'associació", ja que depèn d'altres entitats.