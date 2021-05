La fira del bestiar d'Ordino va reactivar la restauració de la parròquia

OrdinoOrdino va recuperar el 7, 8 i 9 de maig la fira del bestiar després de més de set dècades. A banda de donar un impuls a la ramaderia, l'esdeveniment també havia de ser per reactivar la parròquia en una època de l'any entremig de la temporada d'hivern i de la d'estiu, i també afectada per la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, des de l'Associació d'Hotelers i Comerciants d'Ordino (AHCO), manifesten que pel que fa a la restauració sí que va tenir un impacte positiu. "Es va notar que la gent que va assistir a la fira es va quedar a la parròquia per gaudir de la jornada", ha declarat el president de l'AHCO, Joan Núñez, qui per contra, encara no té un retorn de l'impacte que va poder tenir la fira en els comerços.

De fet, Núñez ha comentat que des de l'associació desitgen que es vagin emprenent accions com aquesta, perquè el turista "pugui estar uns dies sencers quedant-se a dinar o anant a gaudir d'aquells serveis que puguem donar a la nostra parròquia". A més, ha afegit que durant aquest últim mes i mig han notat una certa reactivació amb el comerç, i "ara que ja han obert les fronteres es nota que hi ha una afluència major de públic".

D'altra banda, amb aquesta intenció de poder reactivar tota la parròquia, sigui amb la fira o amb les jornades gastronòmiques, "un dels revulsius importants perquè aquest estiu puguem gaudir d'una bona reactivació i dinamització" és el producte Riberamunt que pretén unir tots els pobles de la parròquia, ha remarcat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta. El projecte ja es troba en les seves acaballes i des de la corporació esperen que aquest estiu ja tingui una entitat pròpia i "puguem tenir l'agradable sorpresa de tenir molta gent a tota la vall", ha declarat.