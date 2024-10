La comunicació de l'Acord preocupa cada cop més l'oposició

Andorra la VellaLa gestió de la campanya de comunicació de l'Acord d'Associació amb la Unió Europea s'ha convertit en un tema de creixent preocupació per a l'oposició al Govern andorrà. El líder de l'oposició, Cerni Escalé, va ser entrevistat a la cadena SER, on va expressar fortes crítiques sobre la manca de transparència i imparcialitat de la campanya a favor del "sí". Segons Escalé, s'han destinat 1,2 milions d'euros a la comunicació d'aquest Acord sense haver realitzat cap estudi d'impacte sobre les conseqüències de l'acord amb la UE.

El president de Concòrdia també va denunciar la col·laboració amb l'empresa AMT Comunicació, dirigida per Álvaro Montoliu, actualment investigada per un presumpte frau electoral a Espanya. "Contractar una empresa imputada per corrupció, estem parlant d'això", va declarar el líder de l'oposició.

Escalé va referir-se a la investigació oberta per la jutgessa Isabel Calahorra García, que ja ha determinat que algunes pràctiques dins la Federació Catalana de Futbol (FCF), on Montoliu també està implicat, són il·legals.

A més, Carine Montaner, ha demanat una investigació més profunda sobre l'adjudicació directa feta pel Govern a AMT Comunicació. Montaner va posar en dubte la transparència d'aquest procés i va recordar que va ser Andorra Endavant qui va sol·licitar detalls sobre la despesa pública destinada a la campanya de comunicació.

En un comunicat, Andorra Endavant ha expressat la seva sorpresa per la manca d'acció dels altres grups parlamentaris en aquest assumpte: "Com pot ser que els altres grups parlamentaris no hagi fet la feina que ha fet AE tot i tenir els recursos públics necessaris amb la seva dotació del Consell General?".

Comunicat d'Andorra Endavant

A més, van qüestionar el paper dels altres grups en la col·laboració amb el Govern: "Com pot ser que Andorra Endavant sigui l'únic grup que hagi rebutjat de col·laborar amb el Govern per redactar el projecte de llei de transposició automàtica de directives europees, mentre els altres grups parlamentaris continuen assentats en la taula extraoficial per fer aquesta feina, sense que s’hagi celebrat el referèndum ni votat l’Acord UE a la cambra? Com és que hagin decidit implicar-se en aquest procés?".

El comunicat subratlla que "la preocupació no es demostra amb paraules, sinó amb accions" i que "el que defineix un grup o una persona són les seves accions". Andorra Endavant reafirma el seu compromís amb un sentit d'estat, criticant els altres grups per actuar "de cara a la galeria" i assegurant que ells assumeixen la responsabilitat de les seves decisions amb posicionaments ferms.

El grup va reiterar que continuarà treballant per una gestió responsable dels recursos públics. Segons Andorra Endavant, els 1,2 milions d'euros destinats a comunicació podrien haver finançat diversos estudis d'impacte sobre sectors econòmics, realitzats per experts UE reconeguts.

Finalment, van concloure que la seva missió és garantir que "cada euro gastat pel Govern tingui un impacte positiu i tangible en la vida dels nostres ciutadans". L'empresa AMT Comunicació es troba actualment sota la lupa de les autoritats espanyoles, ja que el seu CEO, Álvaro Montoliu, està sent investigat pel presumpte frau electoral ocorregut el febrer de 2023 durant les eleccions a la presidència de la FCF. La titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell, Isabel Calahorra, ha obert diligències prèvies, les quals podrien tenir implicacions sobre els contractes recents d'AMT amb Andorra.