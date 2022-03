Connectar els nuclis residents amb el centre d'Encamp, l'objectiu del bus a la demanda

EncampEl comú d'Encamp ha activat aquest dilluns la prova pilot del servei de bus a la demanda amb un total de 56 parades que connecten el centre de la vila i els nuclis residencials més allunyats. Per donar el tret de sortida a la iniciativa, la qual es gestiona a través de l'aplicació Uclic, la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i el conseller d'Aparcaments i Via Pública, Xavier Fernández, juntament amb el director del departament d'Infraestructures i Manteniment, Cerni Areny, han dut a terme el primer viatge inaugural pel poble, amb la voluntat d'observar els possibles recorreguts que ofereix el nou servei de transport en funció de les reserves que li puguin arribar.

Mas ha explicat que amb l'inici del servei "donem resposta a una demanda de l'associació de gent gran i del consell d'infants" per oferir un transport àgil i sostenible arreu de la vila, a banda d'aportar una modalitat de desplaçament als turistes. "Tenir aquest servei ha de facilitar que els ciutadans deixin el seu vehicle particular a casa i utilitzin el bus per moure's per Encamp", ha dit Fernández. En aquest sentit, ha assenyalat que els usuaris tenen a la seva disposició diferents tarifes, les quals poden adquirir a l'oficina de tràmits del comú o a les oficines de turisme, que van des d'un euro el trajecte fins a abonaments de 100 viatges per cinquanta euros.

A més, ha fet èmfasi en el fet que des de la corporació s'ha decidit oferir el servei de manera gratuïta als residents que disposin de la targeta magna i als infants menors d'onze anys, a banda de proporcionar un descompte del 50% a qui tingui el Carnet jove i a les persones que posseeixin un abonament de la línia regular de transport públic del país.

En referència a la gestió de les reserves, es poden dur a terme a través del codi QR que integra l'aplicatiu de l'Uclic o mitjançant el telèfon del call center, una alternativa encara a la població més gran, la qual, en alguns casos, té un difícil accés a les noves tecnologies. Respecte a la durada dels viatges i el temps d'espera dels usuaris, el conseller ha apuntat que calculen una temporalitat de deu minuts.

Fernández també ha indicat que des del comú han apostat per adquirir un vehicle de dimensions reduïdes, amb set places més el conductor, per poder accedir a tots els indrets del poble. "A la vila tenim molts carrers que acaben en un cul-de-sac, la qual cosa significa que amb un bus gran no podríem girar en alguns indrets i no podríem apropar el servei a casa dels veïns que utilitzaran el transport", ha matisat.

Per cloure, el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, ha posat de manifest que l'operativa del servei a la demanda suposa un "nou pas cap a una mobilitat sostenible", ja que com funciona a través de reserves amb una programació al moment "permet un estalvi de combustible". I ha afegit que esperen que un futur l'aplicació Uclic es pugui integrar al sistema de l'aplicatiu Mou_T_B.

La prova pilot del servei de bus a la demanda estarà activa fins al 2 de febrer, moment en el qual es podran copsar els ímputs dels usuaris i es decidirà la modalitat defintiva. L'horari és, en dies laborables de 7.30 a 9.30 hores, de les 13 a les 15 hores i de les 17 a les 21 hores, i en cap de setmana i festius entre les 10 i les 13 hores i de les 18 a les 21 hores.