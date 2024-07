Consens al Consell General per a aprovar la flexibilització per a destituir el director de l'APDA

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat per unanimitat una modificació de la llei de Protecció de Dades, enfocada a canviar aspectes del funcionament de l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA). La modificació permetrà al parlament iniciar un procediment per destituir la cap de l'APDA, amb dues terceres parts del ple requerides per efectuar el cessament, arran de les polèmiques recents amb Resma Punjabi.

El líder de l'oposició, Cerni Escalé, ha subratllat que la legislació no es farà en base a casos particulars. La llei també introdueix un nou procés de selecció per convocatòria pública i atorga rang de funcionaris als inspectors, aportant estabilitat al personal. A més, la intervenció general del Consell podrà controlar les decisions financeres de l'Agència.

La polèmica va esclatar el maig passat a la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents del Consell General quan el síndic, Carles Ensenyat, va explicar que s’havia aturat un augment als sous de diversos funcionaris inclòs el salari de la cap de l’APDA, Resma Punjabi, a partir de juny.

Des de Demòcrates per Andorra (DA) van veure incoherent que el Consell tingui la capacitat de cessar al Raonador del Ciutadà i no la directora de l’Agència en cas d’irregularitats: “Amb les causes del cessament del cap i no per específicament aquest cas aïllat sinó en general com té la llei del Raonador del Ciutadà que el Consell pugui revocar amb determinades situacions això està present amb el Raonador i no amb l’APDA“, va afirmar Jordi Jordana.