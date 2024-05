L'executiu fa costat a Sindicatura i demana més autocritica a totes les parts en l'afer Punjabi

Andorra la VellaXavier Espot, cap de Govern, ha expressat el seu suport a la Sindicatura en la controvèrsia amb Resma Punjabi, cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA). Espot va comentar la situació durant la celebració del Dia de la Mare de Déu de Canòlich a Sant Julià de Lòria, destacant que el Govern observa la situació amb distància, ja que l'APDA depèn directament del Consell General i no està tutelada pel Govern.

Espot va declarar: "Ho mirem una des de lluny tenint en compte que és una Agència no tutelada pel Govern que depèn directament del Consell General, i bé jo espero que aquesta situació pugui resoldre's quan abans millor. En tot cas jo crec que no és desitjable veure aquest tipus de polèmica i des d'aquest punt de vista dono noble suport a la Sindicatura. Potser primer s'ha de prendre una decisió per poder-la impugnar el que hem de fer tots és posar sentit comú i fer més autocritica."

D'altra banda, Jordi Jordana, president del partit Demòcrates (DA), va afirmar que fa més de tres mesos que s'està treballant en un projecte de llei per regular diferents organismes del Consell General, inclosa l'APDA. Aquest projecte busca establir un marc clar per a la gestió i valoració dels funcionaris dins d'aquests organismes.

En una entrevista al programa "Avui Serà un Bon Dia", Punjabi va aclarir que mai va voler apujar-se el sou unilateralment i que la proposta tenia com a objectiu equiparar els sous entre organismes similars. També va anunciar la seva continuïtat en el càrrec i va destacar la complexitat de la situació.