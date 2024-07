El Consell General aprovarà la nova llei de l'Agència de Protecció de Dades dilluns vinent

Andorra la VellaFonts de Demòcrates per Andorra han confirmat que la nova llei de protecció de dades s'ha presentat amb criteri favorable del Govern i que s'aprovarà aquest dilluns sense esmenes de cap dels grups parlamentaris ni del conseller no adscrit.

Context

La polèmica va esclatar el maig passat a la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents del Consell General quan el síndic, Carles Ensenyat, va explicar que s’havia aturat un augment als sous de diversos funcionaris inclòs el salari de la cap de l’APDA, Resma Punjabi, a partir de juny.

La directora de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, va assegurar que no dimitiria per la graella de sous actualitzats conforme als informes d'igualtat de gènere d'una empresa. L’Agència que encapçala Punjabi va argumentar que aquest augment estava subjecte a equiparar la bretxa salarial i que la institució era a temps de fer al·legacions. De fet, el comunicat de l’APDA assenyalava que la informació traslladada per la Sindicatura és “incorrecte, imparcial i esbiaixada“.

Des de DA van veure incoherent que el Consell tingui la capacitat de cessar al Raonador i no la directora de l’Agència en cas d’irregularitats: “Amb les causes del cessament del cap i no per específicament aquest cas aïllat sinó en general com té la llei del Raonador del Ciutadà que el Consell pugui revocar amb determinades situacions això està present amb el Raonador i no amb l’APDA“, va afirmar Jordi Jordana.

Tot i la dimissió de tres inspectors i una administrativa en l'últim any, Punjabi va afirmar que la feina encomanada s'ha realitzat correctament i proposa canviar el sistema de nomenament dels inspectors, que actualment són designats pel Consell General. "Jo dimitiria en el cas que no es compleixin els objectius, però l'agència ha complert amb els objectius plantejats", va declarar Punjabi.

Aproximació de l'afer APDA a Europa

A més, la directora de Protecció de Dades va suggerir que els inspectors haurien de ser funcionaris per garantir una major independència de l'Agència. En una entrevista aquest diari, va expressar la seva preocupació per la pèrdua d'independència de l'APDA i ha indicat que la situació podria arribar a instàncies europees.

Finalment, Punjabi va recordar a l'entrevista que Andorra ha ratificat el Conveni 108+ de protecció de dades, un instrument internacional jurídicament vinculant del Consell d'Europa, que permet a l'Agència de Protecció de Dades fer consultes al Comitè del Conveni.